https://tr.sputniknews.com/20211206/ac-kalan-kurtlar-dagdan-indi-1051476936.html

Aç kalan kurtlar dağdan indi

Aç kalan kurtlar dağdan indi

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli’de aç kalan kurt sürüsü, karla kaplı dağlardan alçak rakımlara kadar indi. Kurtlar Tunceli-Erzincan kara yolu ve etrafında... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T11:25+0300

2021-12-06T11:25+0300

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yaşam

tunceli

kurt

açlık

yaban hayatı

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Aziz Abdal, Zel, Silbüs ve Meydan dağları yamaçlarında olan Pülümür Vadisi; akarsuları, şelaleleri, meşe ağaçlarının yoğunluğu, bitki örtüsü, kayalık yamaçları, kanyonları ve yaban hayatıyla kendisine hayran bırakıyor.Kocakoç köyünden başlayarak Pülümür ilçesine kadar uzanan 60 kilometrelik mesafeye sahip Pülümür Vadisi’nde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlarda yiyecek bulamayan kurt sürüsü Tunceli- Erzincan kara yolu ve etrafında yiyecek ararken görüntülendi. Gelen araç sesleri üzerine kurtlar ağaçların arasında gözden kayboldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, “Kar yağışı ve dondurucu soğukta aç kalan kurtlar yola, hatta köylere kadar inebilirler. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın gece geç saatlerde evlerine giderken dikkatli olmalarını istiyoruz” uyarısında bulundu.

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tunceli, kurt, açlık, yaban hayatı