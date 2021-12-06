https://tr.sputniknews.com/20211206/adanada-kadin-cinayeti-esini-tufekle-oldurup-intihar-etti-1051487061.html

Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti

Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti

Adana'da 55 yaşındaki eşi Fatma Hoşça'yı tüfekle öldüren 76 yaşındaki Osman Hoşça, aynı silahla yaşamına son verdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:33+0300

2021-12-06T14:33+0300

2021-12-06T14:33+0300

türkiye

adana

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kozan

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katil

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Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce Fatma Hoşça'ya ateş etti. Hoşça, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.Çiftin 33 yaşındaki kızı Özlem Hoşça, haberi alıp geldiği babaevinde gözyaşı döktü. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211114/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-bu-boyle-gitmez--1050794951.html

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