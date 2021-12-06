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Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Adana'da 55 yaşındaki eşi Fatma Hoşça'yı tüfekle öldüren 76 yaşındaki Osman Hoşça, aynı silahla yaşamına son verdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T14:33+0300
2021-12-06T14:33+0300
türkiye
adana
kadın cinayeti
kadına şiddet
kadın
şiddet
kozan
tüfek
katil
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Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce Fatma Hoşça'ya ateş etti. Hoşça, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.Çiftin 33 yaşındaki kızı Özlem Hoşça, haberi alıp geldiği babaevinde gözyaşı döktü. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211114/tarkandan-kadin-cinayetlerine-tepki-bu-boyle-gitmez--1050794951.html
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adana, kadın cinayeti, kadına şiddet, kadın, şiddet, kozan, tüfek, katil, eş, intihar

Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti

14:33 06.12.2021
© DHAAdana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti
Adana'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Adana'da 55 yaşındaki eşi Fatma Hoşça'yı tüfekle öldüren 76 yaşındaki Osman Hoşça, aynı silahla yaşamına son verdi.
Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokak'ta Osman Hoşça, evdeki tüfekle, henüz bilinmeyen nedenle, önce Fatma Hoşça'ya ateş etti.
Hoşça, ardından da aynı tüfeği başına dayayıp, ateşledi. Evden gelen silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin 33 yaşındaki kızı Özlem Hoşça, haberi alıp geldiği babaevinde gözyaşı döktü. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
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Tarkan'dan kadın cinayetlerine tepki: Bu böyle gitmez
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