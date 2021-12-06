https://tr.sputniknews.com/20211206/aihm-polonyada-bulunan-gocmenlerin-belarusa-iadesini-yasakladi-1051501298.html

AİHM, Polonya'da bulunan göçmenlerin Belarus’a iadesini yasakladı

AİHM, Polonya'da bulunan göçmenlerin Belarus’a iadesini yasakladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Polonya’da kalan göçmenlerin Belarus’a iade edilemeyeceğine karar verdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T21:24+0300

2021-12-06T21:24+0300

2021-12-06T21:24+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

polonya

belarus

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

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AİHM, 20 Ağustos – 3 Aralık 2021 döneminde, Polonya-Belarus sınırındaki duruma ilişkin geçici tedbirlerin uygulanması için yapılan 198 başvurudan 47’sini değerlendirdi. Dilekçelerin 44’ü Polonya’ya, diğerleri Letonya ve Litvanya’ya karşı verildi.Karar metninde, “Mahkeme, başvuranların Polonya’da olduğunu iddia ettiği ve Belarus’a geri gönderilmemelerini talep ettiği dilekçelerin çoğuyla ilgili 39. maddeyi uyguladı ve başvuranların, gerçekten de Polonya’da bulunmaları durumunda sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi” ifadesine yer verildi.AİHM, hükümetlere, başvuranlara yiyecek, su, giyecek, tıbbi bakım sağlamaları ve mümkünse onlara geçici sığınma sağlamaları çağrısında bulunuldu.

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polonya, belarus, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)