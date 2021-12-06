https://tr.sputniknews.com/20211206/aihm-polonyada-bulunan-gocmenlerin-belarusa-iadesini-yasakladi-1051501298.html
AİHM, Polonya'da bulunan göçmenlerin Belarus’a iadesini yasakladı
AİHM, Polonya'da bulunan göçmenlerin Belarus’a iadesini yasakladı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Polonya’da kalan göçmenlerin Belarus’a iade edilemeyeceğine karar verdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T21:24+0300
2021-12-06T21:24+0300
2021-12-06T21:24+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
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AİHM, 20 Ağustos – 3 Aralık 2021 döneminde, Polonya-Belarus sınırındaki duruma ilişkin geçici tedbirlerin uygulanması için yapılan 198 başvurudan 47’sini değerlendirdi. Dilekçelerin 44’ü Polonya’ya, diğerleri Letonya ve Litvanya’ya karşı verildi.Karar metninde, “Mahkeme, başvuranların Polonya’da olduğunu iddia ettiği ve Belarus’a geri gönderilmemelerini talep ettiği dilekçelerin çoğuyla ilgili 39. maddeyi uyguladı ve başvuranların, gerçekten de Polonya’da bulunmaları durumunda sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi” ifadesine yer verildi.AİHM, hükümetlere, başvuranlara yiyecek, su, giyecek, tıbbi bakım sağlamaları ve mümkünse onlara geçici sığınma sağlamaları çağrısında bulunuldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
polonya, belarus, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
AİHM, Polonya'da bulunan göçmenlerin Belarus’a iadesini yasakladı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Polonya’da kalan göçmenlerin Belarus’a iade edilemeyeceğine karar verdi.
AİHM, 20 Ağustos – 3 Aralık 2021 döneminde, Polonya-Belarus sınırındaki duruma ilişkin geçici tedbirlerin uygulanması için yapılan 198 başvurudan 47’sini değerlendirdi. Dilekçelerin 44’ü Polonya’ya, diğerleri Letonya ve Litvanya’ya karşı verildi.
Karar metninde, “Mahkeme, başvuranların Polonya’da olduğunu iddia ettiği ve Belarus’a geri gönderilmemelerini talep ettiği dilekçelerin çoğuyla ilgili 39. maddeyi uyguladı ve başvuranların, gerçekten de Polonya’da bulunmaları durumunda sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi” ifadesine yer verildi.
AİHM, hükümetlere, başvuranlara yiyecek, su, giyecek, tıbbi bakım sağlamaları ve mümkünse onlara geçici sığınma sağlamaları çağrısında bulunuldu.