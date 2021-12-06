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Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal
Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal
Almanya’da Dışişleri Bakanlığı’nın başına geçecek olan Yeşiller partisi eş başkanı Baerbock, Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Biden arasında yarın yapılması... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T18:38+0300
2021-12-06T18:38+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
almanya
joe biden
alman
açıklama
görüşme
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Almanya’daki seçimler sonrasında kurulan yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı’nın başına geçecek olan Annalena Baerbock, bugünkü basın konferansında Ukrayna etrafındaki gelişmeler bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yarın yapılması beklenen görüşmeyi ‘iyi bir sinyal’ olarak gördüğünü söyledi.Baerbock, “Yarın ABD ile Rusya arasında bu konuda görüşmelerin yapılacak olması iyi bir sinyal. Biz, Avrupalılar olarak Normandiya formatından yanayız. Bu, Avrupalılar olarak bizim için önümüzdeki günlerde merkezi bir konu olacak” diye konuştu.Baerbock ayrıca, son zamanlarda dış politika konularında Avrupa Birliği'nin (AB) ‘sesinin kısık’ hale geldiğini ifade etti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ile Joe Biden’ın yarınki görüşmelerine ilişkin olarak, liderlerin ülkelerinin ‘perişan hâldeki ilişkilerini’, Ukrayna’da olup bitenleri ve NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ele alacaklarını açıklamıştı.Peskov, Putin’in NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması garantisini içeren bir anlaşma yapılmasına ilişkin girişiminin görüşmenin ‘kilit gündem maddelerinden birisi’ olacağını söylemişti.Kremlin Sözcüsü, ilk görüntülerinin yarın Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 18.00’de yayınlanacağını söylediği görüşme sonrasındaysa Putin’in herhangi bir açıklama yapmayı planlamadığını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211204/kremlin-putin-ile-biden-arasindaki-video-konferans-gorusmesi-7-aralikta-gerceklesecek-1051447838.html
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abd, rusya, vladimir putin, almanya, joe biden, alman, açıklama, görüşme

Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal

18:38 06.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin, Joe Biden
Vladimir Putin, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Sputnik
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Almanya’da Dışişleri Bakanlığı’nın başına geçecek olan Yeşiller partisi eş başkanı Baerbock, Rusya lideri Putin ve ABD Başkanı Biden arasında yarın yapılması beklenen görüşmenin ‘iyi bir sinyal’ olduğunu belirtti.
Almanya’daki seçimler sonrasında kurulan yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı’nın başına geçecek olan Annalena Baerbock, bugünkü basın konferansında Ukrayna etrafındaki gelişmeler bağlamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında yarın yapılması beklenen görüşmeyi ‘iyi bir sinyal’ olarak gördüğünü söyledi.
Baerbock, “Yarın ABD ile Rusya arasında bu konuda görüşmelerin yapılacak olması iyi bir sinyal. Biz, Avrupalılar olarak Normandiya formatından yanayız. Bu, Avrupalılar olarak bizim için önümüzdeki günlerde merkezi bir konu olacak” diye konuştu.
Baerbock ayrıca, son zamanlarda dış politika konularında Avrupa Birliği'nin (AB) ‘sesinin kısık’ hale geldiğini ifade etti.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ile Joe Biden’ın yarınki görüşmelerine ilişkin olarak, liderlerin ülkelerinin ‘perişan hâldeki ilişkilerini’, Ukrayna’da olup bitenleri ve NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesini ele alacaklarını açıklamıştı.
Peskov, Putin’in NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması garantisini içeren bir anlaşma yapılmasına ilişkin girişiminin görüşmenin ‘kilit gündem maddelerinden birisi’ olacağını söylemişti.
Kremlin Sözcüsü, ilk görüntülerinin yarın Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 18.00’de yayınlanacağını söylediği görüşme sonrasındaysa Putin’in herhangi bir açıklama yapmayı planlamadığını ifade etmişti.
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