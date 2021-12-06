Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/almanyada-sosyal-demokrat-parti-yeni-hukumette-yer-alacak-bakanlarini-acikladi-1051483073.html
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı
Almanya'da Yeşiller Partisi ve FDP'nin bakanlıklara gelecek isimleri açıklamasının ardından Sosyal Demokrat Parti de kendi listesini açıkladı. Buna göre Nancy... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:26+0300
2021-12-06T13:31+0300
dünya
almanya
spd
bakan
olaf scholz
nancy faeser
aşırı sağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051482956_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_582860a71f7d326f0f299a36f4068658.jpg
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon protokolünde anlaşmasının ardından SPD'nin yeni hükümetteki bakanları belli oldu. Yeni hükümette başbakanlık görevini üstelenecek Olaf Scholz, Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkları üstlenecek isimleri açıkladı. Buna göre, İçişleri ve Yurt Bakanlığı'na SPD Hessen Eyaleti Teşkilatı Başkanı Nancy Faeser getirilirken, Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini koruyacak. Böylelikle ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı olacak Faeser, tanıtımda yaptığı açıklamada, aşırı sağla mücadelenin kendisi için en önemli konu olacağını söyledi. Mevcut hükümette Adalet Bakanlığı'nı sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, 2018'den beri Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı olacak. Koronavirüs salgınında en fazla merak edilen Sağlık Bakanlığı görevine de SPD milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirilecek. İmar Bakanlığı'nı ise 2019'da, Scholz ile SPD eş başkanlığı için aday olan Klara Geywitz üstlenecek. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini de Wolfgang Schmidt yapacak. 4 kilit görevde kadın bakanlar varBöylece ülke tarihinde ilk defa dış politika ve iç güvenlikle ilgili kilit önemdeki bakanlık koltuklarında birer kadın oturacak: Annalena Baerbock (Dışişleri Bakanı), Svenja Schulze (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı), Christine Lambrecht (Savunma Bakanı), Nancy Faeser (İçişleri Bakanı).Yeşiller Partisi ve FDP daha önce bakanlıklara gelecek isimleri açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/merkel-askeri-torenle-goreve-veda-etti-1051395599.html
https://tr.sputniknews.com/20211126/almanyada-yesillerin-yeni-hukumetteki-bakanlari-belli-oldu-1051163853.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051482956_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4768971fa70cf9cac2080fcb64f3f79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, spd, bakan, olaf scholz, nancy faeser, aşırı sağ

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı

13:26 06.12.2021 (güncellendi: 13:31 06.12.2021)
© REUTERS / MICHELE TANTUSSIAlmanya- SPD
Almanya- SPD - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / MICHELE TANTUSSI
Abone ol
Almanya'da Yeşiller Partisi ve FDP'nin bakanlıklara gelecek isimleri açıklamasının ardından Sosyal Demokrat Parti de kendi listesini açıkladı. Buna göre Nancy Faeser ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı olacak.
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon protokolünde anlaşmasının ardından SPD'nin yeni hükümetteki bakanları belli oldu.
Yeni hükümette başbakanlık görevini üstelenecek Olaf Scholz, Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkları üstlenecek isimleri açıkladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel için askeri veda töreni düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
MULTİMEDYA
Merkel, askeri törenle göreve veda etti
3 Aralık, 00:22
Buna göre, İçişleri ve Yurt Bakanlığı'na SPD Hessen Eyaleti Teşkilatı Başkanı Nancy Faeser getirilirken, Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini koruyacak. Böylelikle ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı olacak Faeser, tanıtımda yaptığı açıklamada, aşırı sağla mücadelenin kendisi için en önemli konu olacağını söyledi.
Mevcut hükümette Adalet Bakanlığı'nı sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, 2018'den beri Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı olacak.
Koronavirüs salgınında en fazla merak edilen Sağlık Bakanlığı görevine de SPD milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirilecek. İmar Bakanlığı'nı ise 2019'da, Scholz ile SPD eş başkanlığı için aday olan Klara Geywitz üstlenecek. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini de Wolfgang Schmidt yapacak.

4 kilit görevde kadın bakanlar var

Böylece ülke tarihinde ilk defa dış politika ve iç güvenlikle ilgili kilit önemdeki bakanlık koltuklarında birer kadın oturacak: Annalena Baerbock (Dışişleri Bakanı), Svenja Schulze (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı), Christine Lambrecht (Savunma Bakanı), Nancy Faeser (İçişleri Bakanı).
Yeşiller Partisi ve FDP daha önce bakanlıklara gelecek isimleri açıklamıştı.
Yeşiller Eş Başkanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
DÜNYA
Almanya'da Yeşillerin yeni hükümetteki bakanları belli oldu
26 Kasım, 02:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm
14:17Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 107 liraya yükseldi
14:17Ekonomist Atılal ‘para kurulu’ fikrini değerlendirdi: Bağımsız olarak kurulamaz
14:10İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
14:0610 bin lira maaşa çoban bulamıyorlar: 'Bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor'
14:02Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde
13:58Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez
13:55Rusya'da ilk Omicron vakaları
13:54Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak
13:51HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
13:46Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
13:43Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı
13:41550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
13:33Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'daki yoğun kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum
13:32'Avrupa'da elektrikli otomobile dönüş 500 bin kişiyi işinden edebilir'
13:27Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir
13:26Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı
13:23Kripto para borsasına 196 milyon dolarlık vurgun
13:14Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
13:14Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?