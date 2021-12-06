https://tr.sputniknews.com/20211206/almanyada-sosyal-demokrat-parti-yeni-hukumette-yer-alacak-bakanlarini-acikladi-1051483073.html

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı

Almanya'da Yeşiller Partisi ve FDP'nin bakanlıklara gelecek isimleri açıklamasının ardından Sosyal Demokrat Parti de kendi listesini açıkladı. Buna göre Nancy... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:26+0300

2021-12-06T13:26+0300

2021-12-06T13:31+0300

dünya

almanya

spd

bakan

olaf scholz

nancy faeser

aşırı sağ

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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) koalisyon protokolünde anlaşmasının ardından SPD'nin yeni hükümetteki bakanları belli oldu. Yeni hükümette başbakanlık görevini üstelenecek Olaf Scholz, Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bakanlıkları üstlenecek isimleri açıkladı. Buna göre, İçişleri ve Yurt Bakanlığı'na SPD Hessen Eyaleti Teşkilatı Başkanı Nancy Faeser getirilirken, Hubertus Heil, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak yerini koruyacak. Böylelikle ülkenin ilk kadın İçişleri Bakanı olacak Faeser, tanıtımda yaptığı açıklamada, aşırı sağla mücadelenin kendisi için en önemli konu olacağını söyledi. Mevcut hükümette Adalet Bakanlığı'nı sürdüren Christine Lambrecht, yeni hükümette Savunma Bakanı, 2018'den beri Çevre Bakanlığı görevinde bulunan Svenja Schulze, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı olacak. Koronavirüs salgınında en fazla merak edilen Sağlık Bakanlığı görevine de SPD milletvekili ve sağlık uzmanı Karl Lauterbach getirilecek. İmar Bakanlığı'nı ise 2019'da, Scholz ile SPD eş başkanlığı için aday olan Klara Geywitz üstlenecek. Başbakanlık Dairesi Başkanlığı görevini de Wolfgang Schmidt yapacak. 4 kilit görevde kadın bakanlar varBöylece ülke tarihinde ilk defa dış politika ve iç güvenlikle ilgili kilit önemdeki bakanlık koltuklarında birer kadın oturacak: Annalena Baerbock (Dışişleri Bakanı), Svenja Schulze (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı), Christine Lambrecht (Savunma Bakanı), Nancy Faeser (İçişleri Bakanı).Yeşiller Partisi ve FDP daha önce bakanlıklara gelecek isimleri açıklamıştı.

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https://tr.sputniknews.com/20211126/almanyada-yesillerin-yeni-hukumetteki-bakanlari-belli-oldu-1051163853.html

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almanya, spd, bakan, olaf scholz, nancy faeser, aşırı sağ