https://tr.sputniknews.com/20211206/amcasinin-oglunu-tabanca-ile-vurup-evini-atese-verdi--1051468829.html

Amcasının oğlunu tabanca ile vurup, evini ateşe verdi

Amcasının oğlunu tabanca ile vurup, evini ateşe verdi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir şahıs, amcasının oğlunu tabanca ile vurduktan sonra evini ateşe verdi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T00:09+0300

2021-12-06T00:09+0300

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türkiye

kırıkkale

tabanca

ateşe vermek

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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde S.B. isimli şahıs, husumetli olduğu amcasının oğlu Y.B'yi tabanca ile elinden yaraladı. Ardından da evini ateşe verdi. İhlas Haber Ajansı'na göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Y.B, ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde çıkartılan küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan S.B.'nin bulunması için çalışma başlattı.

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kırıkkale, tabanca, ateşe vermek