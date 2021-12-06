https://tr.sputniknews.com/20211206/amirallere-montro-iddianamesi-103-kisi-icin-12ser-yil-hapis-istemi-1051491053.html
Amirallere Montrö iddianamesi: 103 kişi için 12'şer yıl hapis istemi
Amirallere Montrö iddianamesi: 103 kişi için 12'şer yıl hapis istemi
Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında iddianame düzenlendi, istenen cezalar belli oldu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:02+0300
2021-12-06T16:02+0300
2021-12-06T16:50+0300
montrö anlaşması
türkiye
amiral
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturma tamamlandı.Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.İddianamede "Anayasal Düzene Karşı Suç İçin Anlaşma" suçlamasıyla 103 kişi hakkında ceza istendi. TCK'nın 316. Maddesi gereğince 103 amiral için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor. TCK 316. madde ne diyor?Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.Emekli Tümamiral Gürdeniz'den tepkiEmekli Tümamiral Cem Gürdeniz, iddianameye tepki gösterdi. Söz konusu basın açıklamasının suç unsuru taşımadığını belirten Gürdeniz, "Türkiye jeopolitik kuşatma ve ekonomik kriz altındayken hiç bir suç unsurunun bulunmadığı bir basın açıklamasından böyle bir iddianamenin yaratılması her yönüyle son derece düşündürücüdür. Tanrı Türk milletinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu? 4 Nisan 2021'de 100'den fazla emekli amiral Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210802/montro-bildirisine-imza-atan-emekli-amirallerden-aymye-basvuru-1045127078.html
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montrö anlaşması, amiral
Amirallere Montrö iddianamesi: 103 kişi için 12'şer yıl hapis istemi
16:02 06.12.2021 (güncellendi: 16:50 06.12.2021)
Montrö Bildirisi'nde imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında iddianame düzenlendi, istenen cezalar belli oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianamede "Anayasal Düzene Karşı Suç İçin Anlaşma" suçlamasıyla 103 kişi hakkında ceza istendi. TCK'nın 316. Maddesi gereğince 103 amiral için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.
TCK 316. madde ne diyor?
Madde 316 - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Amaçlanan suç işlenmeden veya anlaşma dolayısıyla soruşturmaya başlanmadan önce bu ittifaktan çekilenlere ceza verilmez.
Emekli Tümamiral Gürdeniz'den tepki
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, iddianameye tepki gösterdi. Söz konusu basın açıklamasının suç unsuru taşımadığını belirten Gürdeniz, "Türkiye jeopolitik kuşatma ve ekonomik kriz altındayken hiç bir suç unsurunun bulunmadığı bir basın açıklamasından böyle bir iddianamenin yaratılması her yönüyle son derece düşündürücüdür. Tanrı Türk milletinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
4 Nisan 2021'de 100'den fazla emekli amiral Montrö Sözleşmesi ile ilgili açıklama yapmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı.