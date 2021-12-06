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Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
Ankara Devlet Tiyatrosu, bu yıl 4-12 Aralık'ta 22'ncisi düzenlenecek 'Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali' kapsamında Tunus'ta perde açacak. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:14+0300
2021-12-06T13:14+0300
yaşam
kültür & sanat
afrika
tunus
kültür ve turizm bakanlığı
sanat
perde
ankara devlet tiyatrosu
proje
tiyatro
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları, davet üzerine Tunus'a giderek İngilizce alt yazıyla yerli eser olan 'Sonsuzluk Kitabevi'ni sergileyecek. Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği 'Sonsuzluk Kitabevi', 8 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Tunus, Afrika, Arap ve dünya tiyatrolarından 122 farklı tiyatro grubunun yer alacağı festivalde Türkiye, dünya tiyatroları bölümünden davet edildi. Ülke çapında 23 farklı sahnede Cezayir, İsviçre, Belçika, Fransa, İran, İtalya, Kosova, Meksika, Suriye, Almanya, Mısır, Filistin ve Ürdün gibi ülkeler eserlerini tiyatroseverler için sahneleyecek.40 yıl sonra sahneleniyorDevlet Tiyatroları sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan 'Sonsuzluk Kitabevi', ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor. Oyunun müziklerini Can Atilla, dekorlarını Hakan Dündar ve kostümlerini Funda Karasaç üstlenirken, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait. Oyunda, 'Adam' karakterine Özgür Deniz Kaya, 'Birinci Kız'a Orida Yıldıran, 'İkinci Kız' ise Gizem Yönel hayat veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/moda-sahnesi-dahil-8-tiyatro-turk-orf-ve-adetlerine-uymuyor-gerekcesiyle-destek-alamiyor-1051036049.html
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kültür & sanat, afrika, tunus, kültür ve turizm bakanlığı, sanat, perde, ankara devlet tiyatrosu, proje, tiyatro

Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak

13:14 06.12.2021
© DHAAnkara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Ankara Devlet Tiyatrosu, bu yıl 4-12 Aralık'ta 22'ncisi düzenlenecek 'Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali' kapsamında Tunus'ta perde açacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları, davet üzerine Tunus'a giderek İngilizce alt yazıyla yerli eser olan 'Sonsuzluk Kitabevi'ni sergileyecek.
Sabahattin Kudret Aksal'ın yazdığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un rejisörlüğünü üstlendiği 'Sonsuzluk Kitabevi', 8 Aralık Çarşamba günü saat 19.30'da Tunus Belediye Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Tunus, Afrika, Arap ve dünya tiyatrolarından 122 farklı tiyatro grubunun yer alacağı festivalde Türkiye, dünya tiyatroları bölümünden davet edildi. Ülke çapında 23 farklı sahnede Cezayir, İsviçre, Belçika, Fransa, İran, İtalya, Kosova, Meksika, Suriye, Almanya, Mısır, Filistin ve Ürdün gibi ülkeler eserlerini tiyatroseverler için sahneleyecek.

40 yıl sonra sahneleniyor

Devlet Tiyatroları sahnelerinde 40 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşan 'Sonsuzluk Kitabevi', ölümsüz eserler yazmış yazarların eserlerini bütün tanıdıklarına, eşine, dostuna ve insanlara göndermek isteyen, ölümsüz eserlerle ölümsüz olmayı amaçlayan bir adamın hikayesini konu alıyor.
Oyunun müziklerini Can Atilla, dekorlarını Hakan Dündar ve kostümlerini Funda Karasaç üstlenirken, dans düzeni ise Volkan Ersoy'a ait. Oyunda, 'Adam' karakterine Özgür Deniz Kaya, 'Birinci Kız'a Orida Yıldıran, 'İkinci Kız' ise Gizem Yönel hayat veriyor.
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