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https://tr.sputniknews.com/20211206/antalyada-iki-katli-binada-yangin-bina-sakinleri-once-cocuklarinin-kurtarilmasini-istedi-1051469911.html
Antalya'da iki katlı binada yangın: Bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi
Antalya'da iki katlı binada yangın: Bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi
Antalya'da 2 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dairelerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T01:44+0300
2021-12-06T01:48+0300
antalya
yangın
türkiye
itfaiye
itfaiyeci
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Antalya’da alt katında dokuz adet dükkanın ve dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında çıkan yangın, vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşatırken; mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Binanın altında bulunan iş yerlerinden biri olan pet shoptaki hayvanlar ise iş yeri sahibi ve vatandaşalar tarafından kurtarıldı.Yangında yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkamayınca itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı.Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da bina içerisinden tahliye etti. İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.
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antalya, yangın, itfaiye, itfaiyeci

Antalya'da iki katlı binada yangın: Bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi

01:44 06.12.2021 (güncellendi: 01:48 06.12.2021)
© İHAAntalya yangın
Antalya yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA
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Antalya'da 2 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dairelerinde mahsur kalan ve balkonlara çıkan bina sakinleri önce çocuklarının kurtarılmasını istedi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan 6 çocuğu kurtarırken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya’da alt katında dokuz adet dükkanın ve dairelerin bulunduğu iki katlı iş hanında çıkan yangın, vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşatırken; mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.
Binanın altında bulunan iş yerlerinden biri olan pet shoptaki hayvanlar ise iş yeri sahibi ve vatandaşalar tarafından kurtarıldı.
Yangında yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkamayınca itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkonlarda kurtarma operasyonu başlattı.
Aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirilirken itfaiye ekipleri yangının söndürülmesiyle birlikte diğer vatandaşları da bina içerisinden tahliye etti.
İlk belirlemelere göre yangının elektrik panosundan çıktığı tespit edildi.
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