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https://tr.sputniknews.com/20211206/arastirma-rusyada-her-5-kisiden-1i-sscbnin-acilimini-bilmiyor-1051502008.html
Araştırma: Rusya'da her 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor
Araştırma: Rusya'da her 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor
Rusya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasında toplumun yüzde 20'sinin 'SSCB' kısaltmasının ne anlama geldiğini bilmediği sonucu çıktı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T21:59+0300
2021-12-06T22:00+0300
dünya
rusya
sscb
anket
araştırma
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
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Rusya'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, 1991'de dağılan Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) yeni nesil tarafından unutulmaya başladığını gösterdi.Russia Today'de (RT) yer alan habere göre Rus toplumunun yaklaşık yüzde 20'si, 'SSCB' kısaltmasının ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi değil.Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından yapılan ankete 600 bin kişi katılım gösterdi.Ankete katılanların yüzde 11'i SSCB kısaltmasının anlamını bilmediklerini kabul ederken, yüzde 8'lik bir kesim 'bildiğini fakat yanlış hatırladığını' belirtti.Bu iki grubun 18 ila 24 yaş arasında olması dikkat çekiyor.Öte yandan araştırmada, Rusların Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyet hakkındaki bilgiler da sınandı. Katılımcıların yalnızca yüzde 6'sı, 15 cumhuriyetin tamamını sayabildi.35 yaşın altındakilerin yaklaşık yarısı ve tüm katılımcıların yüzde 27'si herhangi bir cumhuriyetin adını sayamadı.Bununla beraber katılımcılar, SSCB hakkında olumlu yönde görüş bildirdi. İlgili soruları yanıtlayan katılımcıların yüzde 21'i için SSCB'yi, 'istikrar, barış ve daha parlak bir gelecek ümidi' şeklinde nitelendirdi.Sözgelimi görüşü bildirenlerin ise 45 yaş üstü ve yüksek öğrenim gören vatandaşlar olması öne çıktı.Yüzde 13'lük bir kesim ise, SSCB'nin 'olumlu duygular ve hoş anılar' çağrıştırdığını belirtti.Yüzde 5'lik bir kesim tarafından SSCB, 'kıtlık ve uzun kuyruklar' örnek gösterilerek olumsuz hatırlandı.Bunun yanı sıra katılımcıların yalnızca yüzde 1'i SSCB'yi 'baskı, terör ve Gulag çalışma kamplarıyla' ilişkilendirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210818/gorbacov-agustos-91deki-darbe-girisiminin-sonuclari-feciydi-1048132735.html
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rusya, sscb, anket, araştırma, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)

Araştırma: Rusya'da her 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor

21:59 06.12.2021 (güncellendi: 22:00 06.12.2021)
© Sputnik / David Sholomovich / Fotoğraf bankasına girSSCB'de 1 Mayıs kutlamaları
SSCB'de 1 Mayıs kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Rusya'da gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasında toplumun yüzde 20'sinin 'SSCB' kısaltmasının ne anlama geldiğini bilmediği sonucu çıktı.
Rusya'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, 1991'de dağılan Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) yeni nesil tarafından unutulmaya başladığını gösterdi.
Russia Today'de (RT) yer alan habere göre Rus toplumunun yaklaşık yüzde 20'si, 'SSCB' kısaltmasının ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi değil.
Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM) tarafından yapılan ankete 600 bin kişi katılım gösterdi.
Ankete katılanların yüzde 11'i SSCB kısaltmasının anlamını bilmediklerini kabul ederken, yüzde 8'lik bir kesim 'bildiğini fakat yanlış hatırladığını' belirtti.
Bu iki grubun 18 ila 24 yaş arasında olması dikkat çekiyor.
Öte yandan araştırmada, Rusların Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 cumhuriyet hakkındaki bilgiler da sınandı. Katılımcıların yalnızca yüzde 6'sı, 15 cumhuriyetin tamamını sayabildi.
35 yaşın altındakilerin yaklaşık yarısı ve tüm katılımcıların yüzde 27'si herhangi bir cumhuriyetin adını sayamadı.
Bununla beraber katılımcılar, SSCB hakkında olumlu yönde görüş bildirdi. İlgili soruları yanıtlayan katılımcıların yüzde 21'i için SSCB'yi, 'istikrar, barış ve daha parlak bir gelecek ümidi' şeklinde nitelendirdi.
Sözgelimi görüşü bildirenlerin ise 45 yaş üstü ve yüksek öğrenim gören vatandaşlar olması öne çıktı.
Yüzde 13'lük bir kesim ise, SSCB'nin 'olumlu duygular ve hoş anılar' çağrıştırdığını belirtti.
Yüzde 5'lik bir kesim tarafından SSCB, 'kıtlık ve uzun kuyruklar' örnek gösterilerek olumsuz hatırlandı.
Bunun yanı sıra katılımcıların yalnızca yüzde 1'i SSCB'yi 'baskı, terör ve Gulag çalışma kamplarıyla' ilişkilendirdi.
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