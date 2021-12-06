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Araştırma: Viagra, Alzheimer hastalığına karşı yararlı olabilir
Araştırma: Viagra, Alzheimer hastalığına karşı yararlı olabilir
7 milyon vaka analiz edildi ve ilacı kullanan erkeklerin Alzheimer riskinin daha düşük olduğu anlaşıldı 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:56+0300
2021-12-06T20:56+0300
yaşam
alzheimer hastalığı
viagra
kalp
cinsel istek
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Viagra'nın beyindeki etkilerini araştıran ABD'li bilim insanları, cinsel performansı artırmada kullanılan ilacın Alzheimer hastalığına karşı iyi gelebileceği sonucuna vardılar. Araştırma, Viagra'nın Alzheimer hastalarında biriken bazı proteinleri hedef aldığını gösteriyor.ABD'nin Cleveland şehrinde yürütülen araştırmada 7 milyon vaka analiz edildi ve ilacı kullanan erkeklerin Alzheimer riskinin daha düşük olduğu anlaşıldı.Uzmanlara göre böyle bir çalışma önemli çünkü mevcut bir ilacı başka bir amaçla kullanmak, yepyeni bir tedavi bulup geliştirmekten daha hızlı, daha basit ve daha ucuz olabilir.Kalp ilacı olarak tasarlandıSildenafil olarak da bilinen Viagra, ana etkisi kan damarlarını gevşeterek veya genişleterek kan akışını iyileştirmesi nedeniyle orijinal olarak bir kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.Doktorlar daha sonra penis arterleri de dahil olmak üzere vücudun başka yerlerinde de benzer bir etkiye sahip olduğunu keşfettiler ve erektil disfonksiyon için başarılı bir tedavi olarak geliştirildi.BBC'nin haberine göre uzmanlar, ilacın başka tedavilerde kullanılabileceğini de düşünüyor. Sildenafil, erkeklerde ve kadınlarda pulmoner hipertansiyon adı verilen bir akciğer rahatsızlığı için halihazırda kullanılıyor.Bilim insanları son zamanlarda Viagra'nın Alzheimer'dan sonra ikinci en yaygın bunama türü olan vasküler demans riski altındaki insanlara yardımcı olup olmayacağını araştırıyorlardı. Şimdi ise araştırmacılar Alzheimer tedavisinde de yardımcı olabileceğine inanıyorAraştırmanın başındaki isim Dr. Feixiong Cheng, bulguların cesaret verici olduğunu, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi:"Bulgularımız yalnızca sildenafil kullanımı ile Alzheimer hastalığı insidansının azalması arasında bir ilişki kuruyor. Şimdi Sildenafil'in Alzheimer hastaları için klinik yararlarını doğrulamak için rastgele klinik deneme planlıyoruz."Tazmanya Üniversitesi Tıp Bilimleri bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Jack Auty ise temkinli:"Alzheimer hastalığı araştırmaları alanında, yıllar boyunca birçok ilaç bizi heyecanlandırdı, ancak klinik deneylerde umutlarımızı boşa çıktı. Bu araştırma grubunu ve sildenafil etrafındaki araştırmaları yakından takip edeceğim."
https://tr.sputniknews.com/20190919/evinde-1-milyon-viagra-hapi-bulundu-cayima-corbama-katarak-kullaniyorum-dedi-1040212788.html
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alzheimer hastalığı, viagra, kalp, cinsel istek

Araştırma: Viagra, Alzheimer hastalığına karşı yararlı olabilir

20:56 06.12.2021
© AP Photo / Daniel RolandViagra
Viagra - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AP Photo / Daniel Roland
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7 milyon vaka analiz edildi ve ilacı kullanan erkeklerin Alzheimer riskinin daha düşük olduğu anlaşıldı
Viagra'nın beyindeki etkilerini araştıran ABD'li bilim insanları, cinsel performansı artırmada kullanılan ilacın Alzheimer hastalığına karşı iyi gelebileceği sonucuna vardılar. Araştırma, Viagra'nın Alzheimer hastalarında biriken bazı proteinleri hedef aldığını gösteriyor.
ABD'nin Cleveland şehrinde yürütülen araştırmada 7 milyon vaka analiz edildi ve ilacı kullanan erkeklerin Alzheimer riskinin daha düşük olduğu anlaşıldı.

Uzmanlara göre böyle bir çalışma önemli çünkü mevcut bir ilacı başka bir amaçla kullanmak, yepyeni bir tedavi bulup geliştirmekten daha hızlı, daha basit ve daha ucuz olabilir.

Kalp ilacı olarak tasarlandı

Sildenafil olarak da bilinen Viagra, ana etkisi kan damarlarını gevşeterek veya genişleterek kan akışını iyileştirmesi nedeniyle orijinal olarak bir kalp ilacı olarak tasarlanmıştı.
Doktorlar daha sonra penis arterleri de dahil olmak üzere vücudun başka yerlerinde de benzer bir etkiye sahip olduğunu keşfettiler ve erektil disfonksiyon için başarılı bir tedavi olarak geliştirildi.

BBC'nin haberine göre uzmanlar, ilacın başka tedavilerde kullanılabileceğini de düşünüyor. Sildenafil, erkeklerde ve kadınlarda pulmoner hipertansiyon adı verilen bir akciğer rahatsızlığı için halihazırda kullanılıyor.
Bilim insanları son zamanlarda Viagra'nın Alzheimer'dan sonra ikinci en yaygın bunama türü olan vasküler demans riski altındaki insanlara yardımcı olup olmayacağını araştırıyorlardı. Şimdi ise araştırmacılar Alzheimer tedavisinde de yardımcı olabileceğine inanıyor

Araştırmanın başındaki isim Dr. Feixiong Cheng, bulguların cesaret verici olduğunu, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi:
"Bulgularımız yalnızca sildenafil kullanımı ile Alzheimer hastalığı insidansının azalması arasında bir ilişki kuruyor. Şimdi Sildenafil'in Alzheimer hastaları için klinik yararlarını doğrulamak için rastgele klinik deneme planlıyoruz."
Tazmanya Üniversitesi Tıp Bilimleri bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Jack Auty ise temkinli:
"Alzheimer hastalığı araştırmaları alanında, yıllar boyunca birçok ilaç bizi heyecanlandırdı, ancak klinik deneylerde umutlarımızı boşa çıktı. Bu araştırma grubunu ve sildenafil etrafındaki araştırmaları yakından takip edeceğim."
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Evinde 1 milyon viagra hapı bulundu, 'Çayıma çorbama katarak kullanıyorum' dedi
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