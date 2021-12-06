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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211206/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplantisi-yarin-yapilacak-1051481082.html
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın yapılacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın yapılacak
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:52+0300
2021-12-06T12:52+0300
ekonomi
türk-iş
asgari ücret
akp
asgari ücret tespit komisyonu
toplantı
basın toplantısı
hükümet
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
sendika
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.Bakan Bi̇lgi̇n'den 'emeği̇ koruyacak asgari̇ ücret' vurgusuKomisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir" değerlendirmesinde bulundu.
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türk-iş, asgari ücret, akp, asgari ücret tespit komisyonu, toplantı, basın toplantısı, hükümet, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, sendika

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın yapılacak

12:52 06.12.2021
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu - Bakan Bilgin
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Bakan Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısını yarın ekonomi gündemiyle Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında 1 Aralık'ta başlayan süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil edecek.

Ekonomideki gelişmelerin konuşulacağı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız
11:58

Bakan Bi̇lgi̇n'den 'emeği̇ koruyacak asgari̇ ücret' vurgusu

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat görüşlerini paylaştı.

Toplantıda, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Bakan Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

TİSK Genel Sekreteri Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir" değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
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Kurtulmuş: Yılbaşından itibaren herkesi tatmin edecek çok güçlü bir asgari ücret açıklanacaktır
4 Aralık, 20:03
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