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https://tr.sputniknews.com/20211206/asiri-sagcilar-twitterin-mahremiyet-politikasini-istismar-edip-anti-fasist-hesaplari-kapattirdi-1051499187.html
Aşırı sağcılar, Twitter'ın mahremiyet politikasını istismar edip anti faşist hesapları kapattırdı
Aşırı sağcılar, Twitter'ın mahremiyet politikasını istismar edip anti faşist hesapları kapattırdı
The Washington Post gazetesi, Twitter'ın kullanıcı talep ederse kişiyi içeren ve kendisinden izin almadan paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırmaya dair yeni... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:12+0300
2021-12-06T20:24+0300
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Washington Post'a konuşan aktivistler, aşırı sağcıların Twitter'ın yeni politikasından istifade ederek kendileriyle mücadele eden ve kendilerini ifşa eden hesapların askıya alınmasını sağladıklarını belirtti. Aşırı sağcıların taleplerini yerine getirerek bir dizi hesabı askıya alan Twitter, bu yüzden gelen şikayetler üzerine gerekli düzeltmelere gidip yeni politikasıyla ilgili iç inceleme başlattığını açıkladı. The Verge ve BBC'ye konuşan Twitter Sözcüsü Siobhan Murphy, eşgüdümlü ve kötü niyetli bildirim seli altında kalınca yeni politikayı uyguladıkları ve bir dizi hesabı yanlışlıkla askıya aldıkları izahatını getirdi. Uygulama ekiplerinin bir dizi hata yaptığını söyleyen Twitter Sözcüsü, bugüne dek kaç şikayet bildirimi geldiğine dair sayı vermedi. Şirketin yaklaşık 12 hatalı askıya alma yaptığını ve bu hataların düzeltildiğini duyuran Murphy, yeni kuralın niyet edildiği gibi kullanılmasını garanti etmek için iç inceleme süreci başlattığını sözlerine ekledi. Geçen hafta insanların ev adresleri gibi kişisel bilgilerinin izinsiz yayımlanmasını yasaklama politikalarının bir uzantısı olarak yeni uygulamayı tanıtan Twitter, bununla kadınların, aktivistleri, muhalifleri ve azınlık topluluklarının üyelerini orantısız şekilde etkileyen kişilerin taciz edilmesi ve kimliklerinin açık edilmesini önlemeyi amaçladığını dile getirdi. Paylaşımlarda görüntülerin yayımlandığı bağlamı dikkate alacağını söyleyen sosyal medya devi, örneğin, tanınmış kişilerle ilgili veya protestolar ya da spor etkinlikleri gibi halka açık etkinliklerden içerik taşıması yahut gazetecilik yayını niteliğinde olması durumunda istisnalar yapacaktı. Ancak haberlere göre yeni politikanın uygulanmaya konmasını takip eden günlerde, aşırı sağcı gruplar, Telegram ve Gab gibi platformlardaki takipçilerini, aşırılık karşıtı hesapları şikayet etmeye çağırdı. Amaç, bu hesapları askıya aldırmak ve nefret mitinglerine katıldıklarını gösteren kişisel görüntüleri kaldırtmaktı. Örneğin alternatif sosyal ağ Gab'daki bir kullanıcı, 50'den fazla ihbarda bulunduğunu söyleyerek diğerlerine "Saldırıya geçmenin zamanı geldi" diye seslendi. Twitter'daki en önde gelen anti-faşist hesaplardan biri olan 'Atlanta Antifacists' ise geçen hafta bir Beyaz Öğrenci Birliği organizatörünün kimliğini ifşa ettiği için şikayet edildiğini, Twitter tarafından gönderiyi silene kadar hesabının kilitlediğini duyurdu. Açıklamada "Halihazırda neo-Naziler yeni politikayı muhaliflerini susturmak için kullanıyor. Twitter'ın politikası, beyaz güç ve aşırı sağ organizatörlerini kamuoyunun dikkatinden koruma girişimidir. Kabul edilemez, ancak şaşırtıcı değil" denildi. Düşünce kuruluşu Demos'un Sosyal Medya Analizi Merkezi Araştırma Direktörü Carl Miller, araştırmacılarla gazetecilerin bu şekilde hedef alınmasının yaygın olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:"Çevrimiçi işaretleme ve bildirme mekanizmalarının kötüye kullanılması, uzun zamandır devam eden bir taktik ve muhtemelen daha siyasi kullanımlar bulmadan önce kökenleri çevrimiçi oyun oynamaya dayanıyor. Özellikle platform uygulaması otomatikleştirildiğinde, sahtekarlığa karşı savunmasızdır."Miller, Twitter'ın politikanın uygulanmasının ruhuna uygun olduğundan emin olmak için muhtemelen otomasyondan uzaklaşıp bildirimleri manuel olarak değerlendireceğini söyledi.Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, bu olayın sosyal medya platformları için çevrimiçi içerik denetiminin ne kadar karmaşık ve zorlu olduğunu gösterdiğini belirterek ekledi:"Twitter'ın buradaki çabaları iyi niyetli olsa da, politikanın yansımaları ve istenmeyen sonuçları aşikar. Twitter, zayıflatmayı umduğu kullanıcıları silahlandırdı ve şimdi onlar bu yeni politikayı karşı saldırı için bir silah olarak kullanıyorlar."Twitter'ın yeni politikayı netleştirmek için adımlar atmayı planlayıp planlamadığı ve platformda ne tür kişisel fotoğraflara izin verildiğini net şekilde belirleyip belirlemeyeceği şimdilik meçhul.
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abd, aşırı sağ, aşırı sağcı, telegram, faşist, gab, twitter

Aşırı sağcılar, Twitter'ın mahremiyet politikasını istismar edip anti faşist hesapları kapattırdı

20:12 06.12.2021 (güncellendi: 20:24 06.12.2021)
© LIONEL BONAVENTURETwitter
Twitter - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© LIONEL BONAVENTURE
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The Washington Post gazetesi, Twitter'ın kullanıcı talep ederse kişiyi içeren ve kendisinden izin almadan paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırmaya dair yeni politikasının aşırı sağcılar tarafından istismar edildiğini duyurdu. Sosyal medya devi bu yüzden yaklaşık 12 hatalı askıya alma yaptığını söyledi.
Washington Post'a konuşan aktivistler, aşırı sağcıların Twitter'ın yeni politikasından istifade ederek kendileriyle mücadele eden ve kendilerini ifşa eden hesapların askıya alınmasını sağladıklarını belirtti. Aşırı sağcıların taleplerini yerine getirerek bir dizi hesabı askıya alan Twitter, bu yüzden gelen şikayetler üzerine gerekli düzeltmelere gidip yeni politikasıyla ilgili iç inceleme başlattığını açıkladı.
The Verge ve BBC'ye konuşan Twitter Sözcüsü Siobhan Murphy, eşgüdümlü ve kötü niyetli bildirim seli altında kalınca yeni politikayı uyguladıkları ve bir dizi hesabı yanlışlıkla askıya aldıkları izahatını getirdi. Uygulama ekiplerinin bir dizi hata yaptığını söyleyen Twitter Sözcüsü, bugüne dek kaç şikayet bildirimi geldiğine dair sayı vermedi. Şirketin yaklaşık 12 hatalı askıya alma yaptığını ve bu hataların düzeltildiğini duyuran Murphy, yeni kuralın niyet edildiği gibi kullanılmasını garanti etmek için iç inceleme süreci başlattığını sözlerine ekledi.
Geçen hafta insanların ev adresleri gibi kişisel bilgilerinin izinsiz yayımlanmasını yasaklama politikalarının bir uzantısı olarak yeni uygulamayı tanıtan Twitter, bununla kadınların, aktivistleri, muhalifleri ve azınlık topluluklarının üyelerini orantısız şekilde etkileyen kişilerin taciz edilmesi ve kimliklerinin açık edilmesini önlemeyi amaçladığını dile getirdi. Paylaşımlarda görüntülerin yayımlandığı bağlamı dikkate alacağını söyleyen sosyal medya devi, örneğin, tanınmış kişilerle ilgili veya protestolar ya da spor etkinlikleri gibi halka açık etkinliklerden içerik taşıması yahut gazetecilik yayını niteliğinde olması durumunda istisnalar yapacaktı.
Ancak haberlere göre yeni politikanın uygulanmaya konmasını takip eden günlerde, aşırı sağcı gruplar, Telegram ve Gab gibi platformlardaki takipçilerini, aşırılık karşıtı hesapları şikayet etmeye çağırdı. Amaç, bu hesapları askıya aldırmak ve nefret mitinglerine katıldıklarını gösteren kişisel görüntüleri kaldırtmaktı. Örneğin alternatif sosyal ağ Gab'daki bir kullanıcı, 50'den fazla ihbarda bulunduğunu söyleyerek diğerlerine "Saldırıya geçmenin zamanı geldi" diye seslendi.
Twitter'daki en önde gelen anti-faşist hesaplardan biri olan 'Atlanta Antifacists' ise geçen hafta bir Beyaz Öğrenci Birliği organizatörünün kimliğini ifşa ettiği için şikayet edildiğini, Twitter tarafından gönderiyi silene kadar hesabının kilitlediğini duyurdu. Açıklamada "Halihazırda neo-Naziler yeni politikayı muhaliflerini susturmak için kullanıyor. Twitter'ın politikası, beyaz güç ve aşırı sağ organizatörlerini kamuoyunun dikkatinden koruma girişimidir. Kabul edilemez, ancak şaşırtıcı değil" denildi.
Düşünce kuruluşu Demos'un Sosyal Medya Analizi Merkezi Araştırma Direktörü Carl Miller, araştırmacılarla gazetecilerin bu şekilde hedef alınmasının yaygın olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
"Çevrimiçi işaretleme ve bildirme mekanizmalarının kötüye kullanılması, uzun zamandır devam eden bir taktik ve muhtemelen daha siyasi kullanımlar bulmadan önce kökenleri çevrimiçi oyun oynamaya dayanıyor. Özellikle platform uygulaması otomatikleştirildiğinde, sahtekarlığa karşı savunmasızdır."
Miller, Twitter'ın politikanın uygulanmasının ruhuna uygun olduğundan emin olmak için muhtemelen otomasyondan uzaklaşıp bildirimleri manuel olarak değerlendireceğini söyledi.
Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, bu olayın sosyal medya platformları için çevrimiçi içerik denetiminin ne kadar karmaşık ve zorlu olduğunu gösterdiğini belirterek ekledi:
"Twitter'ın buradaki çabaları iyi niyetli olsa da, politikanın yansımaları ve istenmeyen sonuçları aşikar. Twitter, zayıflatmayı umduğu kullanıcıları silahlandırdı ve şimdi onlar bu yeni politikayı karşı saldırı için bir silah olarak kullanıyorlar."
Twitter'ın yeni politikayı netleştirmek için adımlar atmayı planlayıp planlamadığı ve platformda ne tür kişisel fotoğraflara izin verildiğini net şekilde belirleyip belirlemeyeceği şimdilik meçhul.
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