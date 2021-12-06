https://tr.sputniknews.com/20211206/aung-san-suu-ciiye-hakkindaki-11-suclamanin-ilkinden-4-yil-hapis-cezasi-1051475233.html

Myanmar cuntasının Aung San Suu Çii hakkındaki 11 suçlamasının ilkinden 4 yıl hapis cezası çıktı

Myanmar cuntasının Aung San Suu Çii hakkındaki 11 suçlamasının ilkinden 4 yıl hapis cezası çıktı

Askeri cuntanın 1 Şubat'ta seçilmiş sivil hükümeti devirdiği Myanmar'da, devrik siyasi lider Aung San Suu Çii, hakkındaki 11 suçlamayla ilgili ilk davada 4 yıl... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T10:18+0300

2021-12-06T10:18+0300

2021-12-06T11:15+0300

dünya

myanmar

aung san suu çii

win myint

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103517/95/1035179512_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_60e4d701af3ad69aaffd59b7d4929fc6.jpg

Askeri cunta sözcüsü Zaw Min Tun, devrik siyasi lider Aung San Suu Çii'nin protestoları kışkırtmak ve koravirüs kısıtlamalarını ihlal ederek ulusal afet yasasını çiğnemekten 4 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı. Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) müttefiki olan ve gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Win Myint'in de aynı suçlamalardan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirten sözcü, "Şu anda kaldıkları yerlerden başka suçlamalarla da karşı karşıya kalacaklar" diye ekledi.Suu Çii, geçen yılki seçim kampanyasında maske ve yüz siperi takmış halde bir grup destekçiye el salladığı için Kovid kısıtlamalarını ihlal etmekten ve gözaltına alındıktan sonra partisinin darbeye karşı halkı muhalefete çağıran açıklaması nedeniyle huzursuzluğu kışkırtmaktan suçlu bulundu.Süreçle ilgili tek bilgi alma kaynağı olan Suu Çii'nin avukatlarına da dava hakkında medyaya konuşma yasağı getirildi. 2016-2021 arası Myanmar'ın fiili başbakanı ve dışişleri bakanı olan Suu Çii, askeri darbeden beri ev hapsinde tutuluyor.1991'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen 76 yaşındaki kadın lider için seçim hilesi, rüşvet, zimmetine para geçirmek, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, walkie-talkie kaçakçılığı, ulusal afet yönetimi yasasına uymamak ve Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek gibi bir dizi suçlamadan toplam en az 104 yıl hapis cezası isteniyor. Yani hayatının geri kalanını hapiste geçirebilir. Demokrasi yanlıları ile darbe karşıtlarının oluşturduğu Ulusal Birlik Hükümeti isimli grubun sözcüsü, BBC'ye, Suu Çii'nin 'iyi durumda olmadığını' söyledi. Sözcü, "Generaller onun için 104 yıl hapis cezasına hazırlanıyor. Hapishanede ölmesini istiyorlar" diye ekledi. Askeri cuntaya karşı devam eden protestolarda bugüne dek yüzlerce kişi öldürüldü, binlerce kişi gözaltına alındı. İnsan hakları örgütü Uluslararası Af, suçlamaları 'sahte' diye niteleyerek "Ordunun Myanmar'daki tüm muhalefeti ortadan kaldırma ve özgürlükleri boğma konusundaki kararlılığının son örneği" tepkisini gösterdi.Ordu, geçen yıl yapılan ve NLD'nin ezici farkla kazandığı genel seçimlerde seçmen sahtekarlığı iddiasıyla yönetime el koymuştu. Ancak bağımsız seçim gözlemcileri, seçimlerin büyük ölçüde özgür ve adil geçtiğini söyledi.Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği isimli izleme grubuna göre, şubattan beri 10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı ve protestolara müdahalede en az 1303 kişi öldürüldü.

myanmar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

myanmar, aung san suu çii, win myint