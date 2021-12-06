Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/avusturyada-yeni-basbakan-icisleri-bakani-karl-nehammer-oldu-1051497209.html
Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu
Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu
Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan eski Başbakan Sebastian Kurz'un siyaseti bırakmasının ardından iktidardaki merkez sağ Halk Partisi... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T18:49+0300
2021-12-06T18:49+0300
dünya
avusturya
sebastian kurz
başbakan
övp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051497184_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_23be04f99856b96dd1b1ff5ca3ff5868.jpg
Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende, yeni Başbakan Nehammer'in yanı sıra bazı bakanların istifası ve kabinedeki değişiklik nedeniyle yeni maliye, eğitim, içişleri ve dışişleri bakanları da yemin ederek görevlerine başladı.Yeni başbakan ve 4 bakanı görevlerine atayan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, buradaki konuşmasında, hükümetin mücadele vermesi gerektiği en önemli konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve toplumda yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti.Van der Bellen, salgının neler getirebileceğinin önceden kestirilemediğini, virüsün Delta varyantının ardından şu anda Omicron varyantının ortaya çıktığını kaydederek yanlış beklentilere yol açılmamasına dikkat edilmesi ve ileride tutulamayacak sözlerin verilmemesi uyarısında bulundu.Özellikle salgın hususunda verilere dayalı kararlar alınması ve koalisyon ortakları arasında oluşturulacak iyi diyalog ve iş birliğinin önemine işaret eden Van der Bellen, böylelikle son haftalarda siyaset kurumuna yönelik azalan güvenin yeniden tesis edilebileceğinin altını çizdi.Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz'un siyasetten çekildiğini açıklamasıyla ülke siyasetinde alışılmışın dışında gelişmeler yaşandı.3 ayda 3 BaşbakanNehammer'in resmen göreve başlamasıyla son 3 ayda Başbakanlık koltuğu 3'üncü kez el değiştirmiş oldu.Ülkedeki Müslümanlara yönelik sert tutumu ve göçmen karşıtlığı ile bilinen eski İçişleri Bakanı, yeni Başbakan Nehammer'e karşı hem muhalefet hem de sivil toplum kuruluşlarından tepki gösterdi.Bu arada başbakanlık görevinden alınan Alexander Schallenberg, yeniden dışişleri bakanlığı görevine getirildi.Kurz'dan sonra maliye ve eğitim bakanları da istifa etmiş, dönemin Başbakanı Schallenberg de ÖVP'nin genel başkanlığı koltuğuna oturacak kişiye başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu söylemişti.Avusturya'da 6 Ekim'de aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, suçlamaları kabul etmeyen Kurz, koalisyon ortağı Yeşillerin baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211202/yolsuzlukla-suclanan-eski-avusturya-basbakani-kurz-siyaseti-birakti-1051383585.html
avusturya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051497184_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9b6e26212436de8eb8320f2127127dc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avusturya, sebastian kurz, başbakan, övp

Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu

18:49 06.12.2021
© AAAvusturya Başbakanı Nehammer
Avusturya Başbakanı Nehammer - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
Abone ol
Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan eski Başbakan Sebastian Kurz'un siyaseti bırakmasının ardından iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) genel başkanlığına getirilen İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ülkenin yeni başbakanı oldu.
Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende, yeni Başbakan Nehammer'in yanı sıra bazı bakanların istifası ve kabinedeki değişiklik nedeniyle yeni maliye, eğitim, içişleri ve dışişleri bakanları da yemin ederek görevlerine başladı.
Yeni başbakan ve 4 bakanı görevlerine atayan Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, buradaki konuşmasında, hükümetin mücadele vermesi gerektiği en önemli konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve toplumda yol açtığı sosyal ve ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti.
Van der Bellen, salgının neler getirebileceğinin önceden kestirilemediğini, virüsün Delta varyantının ardından şu anda Omicron varyantının ortaya çıktığını kaydederek yanlış beklentilere yol açılmamasına dikkat edilmesi ve ileride tutulamayacak sözlerin verilmemesi uyarısında bulundu.
Özellikle salgın hususunda verilere dayalı kararlar alınması ve koalisyon ortakları arasında oluşturulacak iyi diyalog ve iş birliğinin önemine işaret eden Van der Bellen, böylelikle son haftalarda siyaset kurumuna yönelik azalan güvenin yeniden tesis edilebileceğinin altını çizdi.
Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan eski Başbakan ve ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz'un siyasetten çekildiğini açıklamasıyla ülke siyasetinde alışılmışın dışında gelişmeler yaşandı.

3 ayda 3 Başbakan

Nehammer'in resmen göreve başlamasıyla son 3 ayda Başbakanlık koltuğu 3'üncü kez el değiştirmiş oldu.
Ülkedeki Müslümanlara yönelik sert tutumu ve göçmen karşıtlığı ile bilinen eski İçişleri Bakanı, yeni Başbakan Nehammer'e karşı hem muhalefet hem de sivil toplum kuruluşlarından tepki gösterdi.
Bu arada başbakanlık görevinden alınan Alexander Schallenberg, yeniden dışişleri bakanlığı görevine getirildi.
Kurz'dan sonra maliye ve eğitim bakanları da istifa etmiş, dönemin Başbakanı Schallenberg de ÖVP'nin genel başkanlığı koltuğuna oturacak kişiye başbakanlık görevini devretmeye hazır olduğunu söylemişti.
Avusturya'da 6 Ekim'de aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış, suçlamaları kabul etmeyen Kurz, koalisyon ortağı Yeşillerin baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı.
Sebastian Kurz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
DÜNYA
Yolsuzlukla suçlanan eski Avusturya başbakanı Kurz siyaseti bıraktı
2 Aralık, 18:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:49Avusturya’da yeni başbakan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer oldu
18:38İngiliz mahkemesi Uber modelini reddetti
18:38Alman Dışişleri: Putin ve Biden’ın yapacağı görüşme iyi bir sinyal
18:27Avrupa İlaç Ajansı, Roche’nin geliştirdiği koronavirüs ilacına onay verdi
18:26Van’a deprem uyarısı: Bölgede 12 aktif fay var
18:09Bakan Gül: İhtisas mahkemeleri 15 Aralık'ta göreve başlayacak
18:06Büyükçekmece'deki ölümün ardından 'paramotor' tartışması: Pilotların ehliyetlendirilmesi lazım
18:02Putin ve Modi'den çağrı: 'BMGK'de kapsamlı bir reform yapılmalı'
18:00Meteoroloji'den 3 bölge için fırtına uyarısı
17:45900 çalışanını Zoom toplantısında işten çıkartan CEO: Bu aramayı aldıysanız şanssızsınız
17:44Sedat Peker’in gözaltına alındığı iddiasını paylaşmışlardı: Al Jazeera'den habere düzeltme
17:41CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bir bakkal, TÜİK'in enflasyon verileri doğru desin ben siyaseti bırakacağım
17:41Papa Francis: Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'le görüşeceğiz, Moskova'ya gitmeye hazırım
17:39Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı
17:38New York'ta özel sektöre aşı zorunluluğu geldi
17:19Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı
17:18Rusya’da Sputnik aşısının çocuklar üzerindeki testleri 2022 başında başlayacak
17:09Banksy, Oscar Wilde'ın tutulduğu hapishaneyi satın almak için 10 milyon sterlin teklif etti
17:07Ordu'da 3 çocuk tarafından çalınan aracına İstanbul'da kavuştu
17:05Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu