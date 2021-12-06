https://tr.sputniknews.com/20211206/aziz-sancar-karabag-zaferi-kurtulus-savasindan-sonra-turk-dunyasinin-en-buyuk-zaferidir-1051480564.html
Aziz Sancar: Karabağ zaferi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir
Aziz Sancar: Karabağ zaferi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir
Azerbaycan'da konuşan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar "Karabağ zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir" dedi... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:48+0300
2021-12-06T12:48+0300
2021-12-06T12:48+0300
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Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katılmak üzere Bakü'de bulunan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar basın toplantısı düzenledi. "Karabağ zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir" diyen ve Azerbaycan temasları kapsamında Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Sancar, "Şuşa kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah'a şükür bunu yapabildim" diye konuştu. 'Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin' Sancar, "Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin. Osmanlı'nın gerileme döneminde bu büyük sorun olmuştur. Bunu hep göz önünde tutmak lazımdır. Bilim ve teknolojide kuvvetli olmak. Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bilim ve teknolojide ileride olursa biz ne sahada ne masada savaş kaybederiz" ifadelerini kullandı. 'İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var, kaynaklarımız var, insan gücümüz var, büyük potansiyelimiz var'Son 5 yıldır Türk dünyasını ziyaret ettiğini ve yöneticilere temel bilimlere yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini söyleyen bildiren Sancar şöyle devam etti: "Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğinin bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlerin yaptıklarına karşı koyamazsın. İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var. Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım."
https://tr.sputniknews.com/20210929/nobel-odullu-turk-bilim-insani-aziz-sancar-toggun-direksiyonuna-gecti-1049336920.html
https://tr.sputniknews.com/20210928/aziz-sancar-isminin-kullanilmasina-izin-verip-imzaladi-100-kilometre-hiza-ulasabiliyor-1049314786.html
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Aziz Sancar: Karabağ zaferi, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir
Azerbaycan'da konuşan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar "Karabağ zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir" dedi. Sancar, Şuşa ziyaretiyle ilgili olarak da "Kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Allah'a şükür bunu yapabildim" diye konuştu.
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) tarafından düzenlenen Ekonomi Forumu'na (UEF Bakü 2021) katılmak üzere Bakü'de bulunan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar basın toplantısı düzenledi.
"Karabağ zaferi, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türk dünyasının en büyük zaferidir" diyen ve Azerbaycan temasları kapsamında Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Sancar, "Şuşa kurtulursa oraya gidip iki rekat şükür namaz kılacağıma söz vermiştim. Ondan sonra ölürsem gözüm arkada kalmayacaktı. Allah'a şükür bunu yapabildim" diye konuştu.
'Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin'
Sancar, "Savaş meydanında kazandığınızı barış masasında kaybetmeyin. Osmanlı'nın gerileme döneminde bu büyük sorun olmuştur. Bunu hep göz önünde tutmak lazımdır. Bilim ve teknolojide kuvvetli olmak. Türkiye, Azerbaycan ve Türk dünyası bilim ve teknolojide ileride olursa biz ne sahada ne masada savaş kaybederiz" ifadelerini kullandı.
'İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var, kaynaklarımız var, insan gücümüz var, büyük potansiyelimiz var'
Son 5 yıldır Türk dünyasını ziyaret ettiğini ve yöneticilere temel bilimlere yatırım yapmalarını tavsiye ettiğini söyleyen bildiren Sancar şöyle devam etti: "Tam bağımsızlık ve hakkımızı koruyabilecek seviyeye ulaşmayı istiyorsak temel bilime yatırım yapmalıyız. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Türk milliyetçiliğinin bir yönü de bilimde kuvvetli olmaktır. Bilimde kuvvetli olmazsan dış güçlerin yaptıklarına karşı koyamazsın. İHA ve SİHA'larımızın temelinde bilim var. Kaynaklarımız var. İnsan gücümüz var. Büyük potansiyelimiz var. Yeter ki gücümüzü temel bilime verelim. Çocuklarımızı deneysel bilime alıştıralım."