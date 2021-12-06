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https://tr.sputniknews.com/20211206/bakan-karaismailoglu-yillar-sonra-helallesmeyi-akillarina-getirenlerin-devri-bitmistir-1051483283.html
Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir
Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, milleti... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:27+0300
2021-12-06T13:27+0300
türkiye
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
bakan
akp
açıklama
yol
hükümet
muhalefet
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Bakan Karaismailoğlu, Tekirdağ'da, 'Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ile Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile bölgedeki sanayi bölgelerinin Kapıkule Sınır Kapısı ile ulaşımının kolaylaşacağını söyledi.Karaismailoğlu, "Hatırlayın, yaklaşık bir yıl önce 28 Kasım 2020 tarihinde Hayrabolu'dan Kandamış'a kadar olan 13 kilometrelik kesimi yine sizlerle birlikte hizmete açtık. Bugün de Kandamış-Ortaca Köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesimi hizmete açmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun tamamlanması ile 2 çarpı 1 standardında ve 7 metre genişliğindeki mevcut yol standardı 2 çarpı 2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecek. Tekirdağ ile ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu'nun ulaşımı çok daha çağdaş, hızlı ve güvenli olacaktır. Projenin tamamı bittiğinde, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak. Bölgedeki ticaret hacmi artacak. En önemlisi de Tekirdağ'ımız sosyo-ekonomik kazanımlarına yenilerini ekleyecek" diye konuştu.'Hedefi̇mi̇z bütünsel kalkınmayı hayata geçi̇rmek'Bölgedeki seyahat süresinin kısalacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacak ve vatandaşlarımıza daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecek. Ayrıca yol bakım-işletme giderlerinden edilecek tasarruf, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlarken nihai hedefimiz; millî ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek. Tüm halkımızın yalnızca bugünkü değil, gelecekteki refahını da güvence altına almak" dedi.'Marmara Deni̇zi̇'ni̇n tamamı otoyollar i̇le çevri̇lecek'Bakan Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak dev yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kısa adıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu da bunlardan biri. Toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Sadece Tekirdağ değil tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil ediyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi de hayata geçecek" diye konuştu.Antalya Havali̇manı'nda yap-i̇şlet-devret modeli̇Ulaşım ve altyapı projelerinin, istihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için taşıyıcı olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bunlardan biri de geçen hafta, Yap-İşlet Devret; Kamu-Özel Sektör İş Birliği çerçevesinde ihalesi yapılan Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı projesidir. 765 milyon euro tutarındaki tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsamaktaydı. Açık artırmayla 19 tur süren ihalede, en yüksek teklifi KDV dahil 8 milyar 555 milyon euro ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i, 90 gün içinde peşin ödenmek üzere KDV dahil 2 milyar 138 milyon euro'dur. 'Sıfır garanti' taahhüdü ile Türk-Alman-Fransız ortaklığındaki yatırımcı tarafından 36 ayda tamamlanacak projemizle devletimiz ve milletimiz, Yap-İşlet- Devret modeliyle hayata geçecek bir başka esere daha sahip olacak" ifadelerini kullandı.'Mi̇lleti̇n düzeni̇ni̇ bozmak i̇steyenler 2023'te cevabını alacaklar'Bakan Adil Karaismailoğlu, ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı ile bölgenin en önemli oyuncularından biri olan Türkiye'nin, yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edeceğini söyledi.Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı ihalesinin sonucu, bunun en önemli örneklerinden biri. Yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ders olsun. Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, milleti bölmek için uğraşanların, Türkiye'yi her fırsatta şikayet edenlerin, 'belediyeleri kalkındıracağız' diye seçilip, hizmet etmeyi unutanların devri, Türkiye'de bitmiştir. Artık, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye devri başlamıştır. Devletin kurumlarını basıp, memurunu tehdit edenler, milletin düzenini bozmak isteyenler 2023'te cevabını alacaklar. Bizse asıl işimiz olan, halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211103/bakan-karaismailoglu-2021de-kgmye-352-makine-ve-ekipman-kazandirdik-1050440210.html
https://tr.sputniknews.com/20211116/ulastirma-bakani-karaismailoglu-dogu-ekspresi-15-aralikta-yeniden-basliyor-1050844073.html
https://tr.sputniknews.com/20211201/bakan-karaismailoglu-69-gunde-tamamlanan-kumluca-2-koprusunu-yarin-aciyoruz-1051325266.html
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ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, bakan, akp, açıklama, yol, hükümet, muhalefet, havalimanı, cumhuriyet halk partisi (chp), adil karaismailoğlu

Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir

13:27 06.12.2021
© DHABakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenler devri bitmiştir
Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenler devri bitmiştir - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, milleti bölmek için uğraşanların, Türkiye'yi her fırsatta şikayet edenlerin, belediyeleri kalkındıracağız, diye seçilip, hizmet etmeyi unutanların devri, Türkiye'de bitmiştir" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Tekirdağ'da, 'Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ile Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamı bittiğinde Tekirdağ Limanı ile bölgedeki sanayi bölgelerinin Kapıkule Sınır Kapısı ile ulaşımının kolaylaşacağını söyledi.
Karaismailoğlu, "Hatırlayın, yaklaşık bir yıl önce 28 Kasım 2020 tarihinde Hayrabolu'dan Kandamış'a kadar olan 13 kilometrelik kesimi yine sizlerle birlikte hizmete açtık. Bugün de Kandamış-Ortaca Köyleri arasındaki 7 kilometrelik kesimi hizmete açmanın sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Hayrabolu-Tekirdağ Yolu'nun tamamlanması ile 2 çarpı 1 standardında ve 7 metre genişliğindeki mevcut yol standardı 2 çarpı 2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol haline gelecek. Tekirdağ ile ülkemizde tarım ve hayvancılıkta önemli bir yeri olan Hayrabolu'nun ulaşımı çok daha çağdaş, hızlı ve güvenli olacaktır. Projenin tamamı bittiğinde, Tekirdağ Limanı ile yöredeki sanayi bölgelerinin Kapıkule'ye ulaşımı kolaylaşacak. Bölgedeki ticaret hacmi artacak. En önemlisi de Tekirdağ'ımız sosyo-ekonomik kazanımlarına yenilerini ekleyecek" diye konuştu.

'Hedefi̇mi̇z bütünsel kalkınmayı hayata geçi̇rmek'

Bölgedeki seyahat süresinin kısalacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalacak ve vatandaşlarımıza daha güvenli ulaşım imkanı tesis edilecek. Ayrıca yol bakım-işletme giderlerinden edilecek tasarruf, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Devlet aklıyla hep bir adım ötesini planlarken nihai hedefimiz; millî ekonomik bağımsızlık yaklaşımını destekleyerek bütünsel kalkınmayı hayata geçirmek. Tüm halkımızın yalnızca bugünkü değil, gelecekteki refahını da güvence altına almak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
TÜRKİYE
Bakan Karaismailoğlu: 2021'de KGM'ye 352 makine ve ekipman kazandırdık
3 Kasım, 13:44

'Marmara Deni̇zi̇'ni̇n tamamı otoyollar i̇le çevri̇lecek'

Bakan Karaismailoğlu, Tekirdağ'ın büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak dev yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, "Şu anda 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kısa adıyla Malkara-Çanakkale Otoyolu da bunlardan biri. Toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara Çanakkale Otoyolu, ülkemizin Avrupa yakasını Çanakkale üzerinden Kuzey Ege'ye bağlayacak olan oldukça önemli bir projedir. Sadece Tekirdağ değil tüm Marmara Bölgesi ve ülkemiz açısından da büyük önem teşkil ediyor. Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlanan İstanbul-İzmir Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu ile birleştiğinde Marmara Denizi'nin tamamı otoyollar ile çevrilmiş olacak ve Marmara Otoyol Ringi projesi de hayata geçecek" diye konuştu.

Antalya Havali̇manı'nda yap-i̇şlet-devret modeli̇

Ulaşım ve altyapı projelerinin, istihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için taşıyıcı olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bunlardan biri de geçen hafta, Yap-İşlet Devret; Kamu-Özel Sektör İş Birliği çerçevesinde ihalesi yapılan Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı projesidir. 765 milyon euro tutarındaki tesislerin yapım süresi 36 ay, işletme süresi 25 yıl olarak belirlendi. İhale, var olan anlaşmanın sonlanacağı Ocak 2027'den Aralık 2051'e kadar olan dönemi kapsamaktaydı. Açık artırmayla 19 tur süren ihalede, en yüksek teklifi KDV dahil 8 milyar 555 milyon euro ile TAV Havalimanları AŞ-Fraport AG iş ortaklığı verdi. 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25'i, 90 gün içinde peşin ödenmek üzere KDV dahil 2 milyar 138 milyon euro'dur. 'Sıfır garanti' taahhüdü ile Türk-Alman-Fransız ortaklığındaki yatırımcı tarafından 36 ayda tamamlanacak projemizle devletimiz ve milletimiz, Yap-İşlet- Devret modeliyle hayata geçecek bir başka esere daha sahip olacak" ifadelerini kullandı.
Doğu Ekspresi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
YAŞAM
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden başlıyor
16 Kasım, 10:47

'Mi̇lleti̇n düzeni̇ni̇ bozmak i̇steyenler 2023'te cevabını alacaklar'

Bakan Adil Karaismailoğlu, ekonomik büyümesi, güçlü ulaşım ağı ile bölgenin en önemli oyuncularından biri olan Türkiye'nin, yeni yatırımların ve iş birliklerinin de merkezi olmaya devam edeceğini söyledi.
Karaismailoğlu, "Antalya Havalimanı ihalesinin sonucu, bunun en önemli örneklerinden biri. Yatırımcıları tehdit edenlere Antalya Havalimanı ders olsun. Devletini milletinden kopartmak için uğraşanların, yıllar sonra helalleşmeyi aklına getirenlerin, milleti bölmek için uğraşanların, Türkiye'yi her fırsatta şikayet edenlerin, 'belediyeleri kalkındıracağız' diye seçilip, hizmet etmeyi unutanların devri, Türkiye'de bitmiştir. Artık, güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Türkiye devri başlamıştır. Devletin kurumlarını basıp, memurunu tehdit edenler, milletin düzenini bozmak isteyenler 2023'te cevabını alacaklar. Bizse asıl işimiz olan, halka en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
TÜRKİYE
Bakan Karaismailoğlu: 69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü'nü yarın açıyoruz
1 Aralık, 12:47
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