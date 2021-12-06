https://tr.sputniknews.com/20211206/beyaz-saraydan-turkiye-ve-macaristan-demokrasi-zirvesine-neden-cagrilmadi-sorusuna-yanit-1051503738.html

Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt

Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt

Türkiye ve Macaristan'ın Demokrasi Zirvesi'ne neden davet edilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Zirveye dahil edilmemiş olmak, bir... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T22:32+0300

2021-12-06T22:32+0300

2021-12-06T22:32+0300

dünya

abd

türkiye

beyaz saray

joe biden

jen psaki

macaristan

demokrasi

zirve

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ve Macaristan'ın Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmemesi sonrasında başlayan tartışmaları değerlendirdi.AA muhabirinin aktardığına göre Psaki, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Bu zirveye dahiliyet, davetlilerin demokrasiye yaklaşımlarının onaylandığı anlamına gelmez, zirveye dahil edilmemiş olmak, bir hoşnutsuzluk demek değil" yanıtını verdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi olarak ev sahipliği yapacağı 'Demokrasi Zirvesi' 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce zirvenin amacının yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak olduğunu ve Rusya'nın bu zirveye olumlu yaklaşmadığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-abdnin-ayrimciligina-alisik-1051120193.html

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abd, türkiye, beyaz saray, joe biden, jen psaki, macaristan, demokrasi, zirve