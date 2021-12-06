https://tr.sputniknews.com/20211206/beyaz-saraydan-turkiye-ve-macaristan-demokrasi-zirvesine-neden-cagrilmadi-sorusuna-yanit-1051503738.html
Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt
Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt
Türkiye ve Macaristan'ın Demokrasi Zirvesi'ne neden davet edilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Zirveye dahil edilmemiş olmak, bir... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:32+0300
2021-12-06T22:32+0300
2021-12-06T22:32+0300
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ve Macaristan'ın Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmemesi sonrasında başlayan tartışmaları değerlendirdi.AA muhabirinin aktardığına göre Psaki, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Bu zirveye dahiliyet, davetlilerin demokrasiye yaklaşımlarının onaylandığı anlamına gelmez, zirveye dahil edilmemiş olmak, bir hoşnutsuzluk demek değil" yanıtını verdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi olarak ev sahipliği yapacağı 'Demokrasi Zirvesi' 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce zirvenin amacının yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak olduğunu ve Rusya'nın bu zirveye olumlu yaklaşmadığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-abdnin-ayrimciligina-alisik-1051120193.html
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Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt
Türkiye ve Macaristan'ın Demokrasi Zirvesi'ne neden davet edilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Zirveye dahil edilmemiş olmak, bir hoşnutsuzluk demek değil" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Türkiye ve Macaristan'ın Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmemesi sonrasında başlayan tartışmaları değerlendirdi.
AA muhabirinin aktardığına göre Psaki, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Bu zirveye dahiliyet, davetlilerin demokrasiye yaklaşımlarının onaylandığı anlamına gelmez, zirveye dahil edilmemiş olmak, bir hoşnutsuzluk demek değil" yanıtını verdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi olarak ev sahipliği yapacağı 'Demokrasi Zirvesi' 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce zirvenin amacının yeni ayrıştırıcı çizgiler yaratmak olduğunu ve Rusya'nın bu zirveye olumlu yaklaşmadığını belirtmişti.