Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211206/biyiklarinin-aylik-masrafi-bin-500-lira-sag-oldugum-surece-kesmeyecegim-1051501176.html
Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira: 'Sağ olduğum sürece kesmeyeceğim'
Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira: 'Sağ olduğum sürece kesmeyeceğim'
'Bayburtlu Pala' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'ın 18 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 15 santimetreye ulaştı. Bıyıklarının bakımına aylık bin 500 lira... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T21:20+0300
2021-12-06T21:20+0300
türkiye
bayburt
masraf
bıyık
bayram aslanhan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051501068_9:0:1991:1115_1920x0_80_0_0_b583e41bf2bc92f9bf5c4083366bcc98.jpg
18 yıl önce babasının ölümünün ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.'Ben ölünce ancak keserler'Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.18 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" ifadeleriyle dile getirdi.
türkiye
bayburt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051501068_257:0:1744:1115_1920x0_80_0_0_1f487f72d59d922537156b9a2f7143fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bayburt, masraf, bıyık, bayram aslanhan

Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira: 'Sağ olduğum sürece kesmeyeceğim'

21:20 06.12.2021
© İHA / ÖZNUR DEMİR Bayburt’ta ‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan
 Bayburt’ta ‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / ÖZNUR DEMİR
Abone ol
'Bayburtlu Pala' lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan'ın 18 senedir kesmediği bıyıkları 1 metre 15 santimetreye ulaştı. Bıyıklarının bakımına aylık bin 500 lira masraf ettiğini söyleyen Aslanhan, "Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim" diye konuştu.
18 yıl önce babasının ölümünün ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.
“Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.
‘Bayburtlu Pala’ olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.

'Ben ölünce ancak keserler'

Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. “Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim” diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.
18 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" ifadeleriyle dile getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:02Peskov: NATO olağanüstü saldırgan tutum sergiliyor, Rusya bundan hoşlanmıyor
21:59Araştırma: Rusya'da her 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor
21:59Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız
21:54Türkiye, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı hibe etti
21:38Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
21:32Yunanistan'da 5-11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısı uygulaması başlıyor
21:24AİHM, Polonya'da bulunan göçmenlerin Belarus’a iadesini yasakladı
21:20Bıyıklarının aylık masrafı bin 500 lira: 'Sağ olduğum sürece kesmeyeceğim'
20:56Araştırma: Viagra, Alzheimer hastalığına karşı yararlı olabilir
20:54İran Cumhurbaşkanı Reisi: IŞİD, ABD tarafından kuruldu
20:48İş bırakan sağlıkçılar: Aslında toplumsal düzene biz değil, yoksulluk zarar veriyor
20:46Fitch: Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak
20:44Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 33 yeni vaka tespit edildi, 187 kişi hayatını kaybetti
20:43Bitkin halde bulduğu kızıl akbabayı ölmesin diye montuna sardı
20:33Kılıçdaroğlu: Sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum, müsterih olsunlar
20:30Bakanın pozitif çıktığı gün Finlandiya Başbakanı'nın gece kulübünde eğlenmesi tepki çekti
20:18ABD'deki bir hastane, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 200'e yakın çalışanı işten çıkardı
20:15Şişecam’dan 'Katar Yatırım Fonu' iddialarına yalanlama
20:12Aşırı sağcılar, Twitter'ın mahremiyet politikasını istismar edip anti faşist hesapları kapattırdı
20:09İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed