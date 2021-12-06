https://tr.sputniknews.com/20211206/buyukcekmecedeki-olumun-ardindan-paramotor-tartismasi-pilotlarin-ehliyetlendirilmesi-lazim-1051495897.html

Büyükçekmece'deki ölümün ardından 'paramotor' tartışması: Pilotların ehliyetlendirilmesi lazım

Büyükçekmece'deki ölümün ardından 'paramotor' tartışması: Pilotların ehliyetlendirilmesi lazım

Teknelerin üzerine düşerek hayatını kaybeden paramotorcunun ardından konuşan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak, ehliyet... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T18:06+0300

2021-12-06T18:06+0300

2021-12-06T18:06+0300

türkiye

paramotor

ilhan çakmak

türkiye hava sporları federasyonu

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İstanbul Büyükçekmece Sahili'nde dün saat 17.00 sıralarında, kullandığı paramotorla kıyıdaki teknelerin üzerine düşerek hayatını kaybeden Mutlu Kazım Özaslan'ın ölümü gündem oldu.Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na göre bir hava sporu branşı olarak sayılıyor. Paramotorların üreticilerinin herhangi bir satış ofisi veya bayisi Türkiye'de bulunmuyor. Paramotor satın almak isteyen kişiler 'spor malzemesi' olarak sipariş ile yurtdışından getirtiyor. Saatte 25 ile 70 kilometre hız yapabilen paramotorların çift kişilik olanları da bulunuyor. Herhangi bir belge veya ehliyet zorunluluğu olmayan paramotorların internet üzerinden 2'inci el satışları da bulunuyor. Tüm ekipmanlar ve eğitimle birlikte paramotor fiyatları 8 ile 10 bin Euro arasında değişiyor. Sadece paramotor almak içinse en az 5 bin Euro gerekiyor. 2'inci el olarak ise, kondisyonu ve yılına göre paramotorlar 35 bin liradan başlayan fiyatlar ile alıcı bulabiliyor.'Önce yamaç paraşütü eğitimi sonra paramotor eğitimi almak gerekiyor'Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak "Bunun adı Türkiye'de motorlu yamaç paraşütü. Dünyada kabul edilmiş adıysa paramotor. Paraşüt ve motordan gelme bir kelime. Bunu kullanmak için bir kere eğitim almanız lazım. Önce yamaç paraşütü eğitimi, ondan sonra paramotor eğitimi alabilirsiniz, önce bisiklet sonra motosiklet gibi düşünün. Menziline gelirsek dünya rekoru yaklaşık 1200 kilometre. Türkiye'de bizim uçtuğumuz mesafeler 150-200 kilometreleri buluyor ama bir sporcu için günlük 50-100 kilometre yeterli oluyor" diye konuştu.'Paramotor pilotluğunun belgesi var ama zorunluluğu yok'Çakmak "Bunların yetkili bir satıcısı yok ama yurt dışından ithal edip satan arkadaşlarımız var. Getirip kendi kullananlar var. Çok zor erişilen bir şey değil. Neden çok fazla yok? 250 civarında paramotor pilotumuz var, bunlardan 150 kadarı aktif uçuyor. Sebebi bu sporun diğer sporlara göre daha pahalı olması. Biz etik olarak eğitimi olmayan kişilere, 2'inci el paramotorlarımızı satmıyoruz. Soruyoruz eğitim durumlarını eğitimleri yoksa kesinlikle satmıyoruz. Satan bazı arkadaşlar olabilir ama etik değildir. Yaralanmaya müsait, ölümlere açık bir spordur neticede. Paramotor pilotluğunun belgesi var ama ilginç olan belge zorunluluğu yok" dedi.'Her yerde uçma izniniz yok' "Her yerde uçma izniniz yok. Arazide uçabilirsiniz. Deniz kenarları serbest. Hava şartlarını görerek uçmanız gerekir. Gün doğmadan yarım saat önce uçuşa başlayıp, gün battıktan yarım saat sonra uçuşu bitirmek zorundasınız: Yani siz havadayken diğer hava taşıtlarının da sizi görebilmesi sizin de onları görmeniz lazım" diyen Çakmak, şunları söyledi:Son yolculuğuna uğurlandıDün hayatını kaybeden paramotor pilotu Mutlu Kazım Özaslan bugün Alibeyköy Yeşilpınar Süleyman Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Hasdal Arıcılar Mezarlığı'na defnedildi.

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paramotor, ilhan çakmak, türkiye hava sporları federasyonu