https://tr.sputniknews.com/20211206/caglar-ertugrulun-gondermesine-iliskin-tamer-karadaglidan-aciklama-espri-yapmis-cocukcagiz-1051501871.html

Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız

Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem oldu. Karadağlı ile Yalçın arasında yaşanan olaya gönderme yapan... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T21:59+0300

2021-12-06T21:59+0300

2021-12-06T21:59+0300

yaşam

altın portakal film festivali

altın kelebek ödül töreni

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"Altın Kelebek Ödülleri" töreninde, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nüalan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga göndermede bulundu.Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.Ertuğrul'un bu davranışı, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme olarak yorumlandı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertuğrul, şu mesajı paylaştı: Tüm bu yaşananların ardından Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Karadağlı konuya ilişkin şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211205/oyuncu-caglar-ertugruldan-tamer-karadagliya-gonderme-birisi-mimik-yapiyor-sandim-arkamda-1051467596.html

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altın portakal film festivali, altın kelebek ödül töreni