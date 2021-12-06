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Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız
Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız
"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem oldu. Karadağlı ile Yalçın arasında yaşanan olaya gönderme yapan... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T21:59+0300
2021-12-06T21:59+0300
yaşam
altın portakal film festivali
altın kelebek ödül töreni
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"Altın Kelebek Ödülleri" töreninde, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nüalan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga göndermede bulundu.Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.Ertuğrul'un bu davranışı, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme olarak yorumlandı.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertuğrul, şu mesajı paylaştı: Tüm bu yaşananların ardından Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Karadağlı konuya ilişkin şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211205/oyuncu-caglar-ertugruldan-tamer-karadagliya-gonderme-birisi-mimik-yapiyor-sandim-arkamda-1051467596.html
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altın portakal film festivali, altın kelebek ödül töreni

Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız

21:59 06.12.2021
© DHATamer Karadağlı
Tamer Karadağlı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem oldu. Karadağlı ile Yalçın arasında yaşanan olaya gönderme yapan Ertuğrul, gelen tepkiler sonrası açıklama yaparak Karadağlı'yı çok sevdiğini ve amacının eğlenmek olduğunu ifade etti. Öte yandan Karadağlı, konuya ilişkin, "Espri yapmış çocukcağız" dedi.
"Altın Kelebek Ödülleri" töreninde, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nüalan Çağlar Ertuğrul, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ödül Töreni'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında geçen diyaloga göndermede bulundu.
Konuşması esnasında bir anda dönerek arkasını kontrol eden Ertuğrul'a sunucu Cem Davran "Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor" yorumunda bulundu. Bunun üzerine Çağlar Ertuğrul, "Birisi mimik yapıyor sandım arkamda o yüzden " ifadelerini kullandı.
Ertuğrul'un bu davranışı, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme olarak yorumlandı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ertuğrul, şu mesajı paylaştı:
“Bu arada benim trollüklerimi bilen bilir, Tamer Abi’yi de çok severim ve sayarım. Onun işleriyle büyüdük ama iki espri yapamayacaksak yaşamayalım! Komik bulmazsınız o ayrı ama bir laf için kimilerinin çirkin ithamları çok alakasız.”
Tüm bu yaşananların ardından Karadağlı'dan ilk açıklama geldi. Sabah'ta yer alan habere göre Karadağlı konuya ilişkin şunları söyledi:
"Espri yapmış çocukcağız. Ben çok büyütmüyorum. Bir alınganlık sözkonusu değil. Bizler onların meslek büyükleriyiz. Onlardan daha tecrübeli ağabeyleriyiz. En ufak bir davranışlarında onlara tepki gösteremeyiz. Genç kardeşlerimize karşı daha fazla toleranslı olmamız gerekiyor. Bir sorun görmüyorum."
Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
YAŞAM
Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: 'Birisi mimik yapıyor sandım arkamda'
Dün, 22:52
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