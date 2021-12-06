https://tr.sputniknews.com/20211206/cavusoglu-uluslararasi-toplumun-insani-yardimlari-afgan-halkina-ulastirmasi-gerekiyor-1051481694.html

Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor

Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarın başkenti Dohada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman Al Sani ile bir araya geldi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:06+0300

2021-12-06T13:06+0300

2021-12-06T14:04+0300

politika

türkiye

katar

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Uluslararası toplumun, insani yardımların Afgan halkına ulaştırması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor' dedi.İlişkiler normalleşmeye başlayınca iki ülke arasında trafiğin artması normal. 3-4 yıllık krizin aşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz' dedi'Bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz'Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:"Bazen anlaşamadığımız konular olabilir ama bunun genel ilişkiyi etkilememsi gerekir. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkıları var. Önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin refah ve huzura ihtiyacı var bunu da hep beraber başarabiliriz."Katar: Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruzKatar Dışişleri Bakanı Al Sani ise şunları söyledi:

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