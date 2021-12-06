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https://tr.sputniknews.com/20211206/cinin-guangdong-eyaleti-borc-krizindeki-evergrandeye-risk-yonetim-heyeti-gonderecek-1051505192.html
Çin'in Guangdong eyaleti, borç krizindeki Evergrande'ye risk yönetim heyeti gönderecek
Çin'in Guangdong eyaleti, borç krizindeki Evergrande'ye risk yönetim heyeti gönderecek
Çin'de Guangdong eyalet yönetimi, krizdeki gayrimenkul şirketi Evergrande’nin borçları için temerrüde düşmesini önlemek üzere risk yönetim uzmanlarından oluşan... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T23:20+0300
2021-12-06T23:20+0300
ekonomi
çin
temerrüt
borç krizi
evergrande
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Çin'de Guangdong eyalet yönetimi, yaptığı açıklamada, şirketin yeni borç yükümlülüklerini karşılayamayabileceğine dair Hong Kong borsasına yaptığı bildirimin ardından Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Şu Ciayin ile görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.Görüşmenin ardından tarafların şirkete inceleme yapmak üzere risk yönetim uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, 'heyetin risklerin giderilmesi, iç risk yönetimini güçlendirilmesi ve olağan iş süreçlerini devamını sağlamak için çalışacağı' ifade edildi.Heyet görevlendirme kararı, Çin hükümetinin krizindeki büyük şirketin borçları sebebiyle temerrüde düşmesini engellemeyi hedefleyen en doğrudan girişimi oldu.Merkez Bankası (PBOC), Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC), Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) ile Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MHURD) yayımladıkları açıklamalarla eyalet yönetiminin kararına destek verdi.Şirket bu yılın başında iflasını açıklamıştıÇin'de daha önce borç krizine giren, havacılık, gayrimenkul ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren HNA Grup'un borçlarının yönetilmesinde aynı yönteme başvurulmuştu.Şirketin merkezinin bulunduğu Hainan eyaletini yönetiminin görevlendirdiği heyet, şirketin operasyonlarını düzenlemeye ve riskleri gidermeye koyulmuştu.Borç yapılandırma çabalarının başarısız olmasının ardından şirket, bu yılın başında iflasını açıklamıştı.Çin’in GSYH’sinin yüzde 2’si kadar borcu varToplam varlıkları 2.38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan 1.97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olabileceği değerlendiriliyor.Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini, Evergrande'nin borçlarına karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek riskleri azaltmaya çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211111/borc-krizindeki-cinli-gayrimenkul-sirketi-evergrandede-belirsizlik-temerrude-dustu-mu-dusmedi-mi-1050684590.html
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çin, temerrüt, borç krizi, evergrande

Çin'in Guangdong eyaleti, borç krizindeki Evergrande'ye risk yönetim heyeti gönderecek

23:20 06.12.2021
© REUTERS / Aly SongEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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Çin'de Guangdong eyalet yönetimi, krizdeki gayrimenkul şirketi Evergrande’nin borçları için temerrüde düşmesini önlemek üzere risk yönetim uzmanlarından oluşan heyet görevlendirecek.
Çin'de Guangdong eyalet yönetimi, yaptığı açıklamada, şirketin yeni borç yükümlülüklerini karşılayamayabileceğine dair Hong Kong borsasına yaptığı bildirimin ardından Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Şu Ciayin ile görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.
Görüşmenin ardından tarafların şirkete inceleme yapmak üzere risk yönetim uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardığının aktarıldığı açıklamada, 'heyetin risklerin giderilmesi, iç risk yönetimini güçlendirilmesi ve olağan iş süreçlerini devamını sağlamak için çalışacağı' ifade edildi.
Heyet görevlendirme kararı, Çin hükümetinin krizindeki büyük şirketin borçları sebebiyle temerrüde düşmesini engellemeyi hedefleyen en doğrudan girişimi oldu.
Merkez Bankası (PBOC), Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC), Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) ile Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı (MHURD) yayımladıkları açıklamalarla eyalet yönetiminin kararına destek verdi.

Şirket bu yılın başında iflasını açıklamıştı

Çin'de daha önce borç krizine giren, havacılık, gayrimenkul ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren HNA Grup'un borçlarının yönetilmesinde aynı yönteme başvurulmuştu.
Şirketin merkezinin bulunduğu Hainan eyaletini yönetiminin görevlendirdiği heyet, şirketin operasyonlarını düzenlemeye ve riskleri gidermeye koyulmuştu.
Borç yapılandırma çabalarının başarısız olmasının ardından şirket, bu yılın başında iflasını açıklamıştı.

Çin’in GSYH’sinin yüzde 2’si kadar borcu var

Toplam varlıkları 2.38 trilyon yuan (yaklaşık 370 milyar dolar) olan grubun, Çin’in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 2’sine ulaşan 1.97 trilyon yuanlık (yaklaşık 305 milyar dolar) borç yükümlülüğü bulunuyor.
Bu büyüklükteki bir şirketin cüzi boyuttaki dış faiz ödemelerinde dahi sıkıntıya girmesi, daha geniş ölçekli bir borç krizinin kapıda olduğunun işareti olabileceği değerlendiriliyor.
Çin'de 171 banka ve 121 finans kurumuna borcu bulunan grubun ödeme sıkıntısına düşmesinin ülke genelinde kredi sıkışmasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Hükümet, kamuya ait ve kamu destekli inşaat şirketlerini, Evergrande'nin borçlarına karşılık bazı varlıklarını satın almaya teşvik ederek riskleri azaltmaya çalışıyor.
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
EKONOMİ
Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'de belirsizlik: Temerrüde düştü mü düşmedi mi?
11 Kasım, 04:02
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