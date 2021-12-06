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https://tr.sputniknews.com/20211206/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kur-hareketliligi-sadece-faize-baglanamaz-1051479949.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirterek, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta" dedi... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:37+0300
2021-12-06T12:49+0300
fuat oktay
politika
enflasyon
faiz
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerine başladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunum gerçekleştirdi.Türkiye ekonomisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 büyüdüğünü belirten Oktay, "Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi. Oktay, "2022 bütçesi yatırım, istihdam ve üretim odaklı yapıda milli hamlemizi güçlendirecektir. Yeşil ekonomiyi güçlendirecek yapıdadır" diye konuştu. 'Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır'Kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirten Oktay, "Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır" ifadelerini kullandı. Oktay ayrıca, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta. Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir" dedi. 'Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz'"Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz."Yerli otomobil projesi hakkında da konuşan Oktay, "Aynı zamanda 84 milyonun ortak hayali olan Türkiye’nin Otomobili Projesi yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yılsonunda bu tutarın 3,5 milyar lirayı bulması bekleniyor" diye konuştu.
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fuat oktay, enflasyon, faiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz

12:37 06.12.2021 (güncellendi: 12:49 06.12.2021)
© AA2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptı.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Görüşmelere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirterek, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta" dedi. Oktay ayrıca, Merkez Bankası rezervlerinin 126 milyar doları aştığını söyledi.
TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerine başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunum gerçekleştirdi.
Türkiye ekonomisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 büyüdüğünü belirten Oktay, "Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi.
Oktay, "2022 bütçesi yatırım, istihdam ve üretim odaklı yapıda milli hamlemizi güçlendirecektir. Yeşil ekonomiyi güçlendirecek yapıdadır" diye konuştu.

'Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır'

Kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirten Oktay, "Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır" ifadelerini kullandı.
Oktay ayrıca, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta. Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir" dedi.

'Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz'

"Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz."
Yerli otomobil projesi hakkında da konuşan Oktay, "Aynı zamanda 84 milyonun ortak hayali olan Türkiye’nin Otomobili Projesi yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yılsonunda bu tutarın 3,5 milyar lirayı bulması bekleniyor" diye konuştu.
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