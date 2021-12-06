https://tr.sputniknews.com/20211206/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-kur-hareketliligi-sadece-faize-baglanamaz-1051479949.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur hareketliliği sadece faize bağlanamaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirterek, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta" dedi... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T12:37+0300

2021-12-06T12:37+0300

2021-12-06T12:49+0300

fuat oktay

politika

enflasyon

faiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1043357811_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1f36e21c0d5fc2a6a9e3d4c73de55886.jpg

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerine başladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeyle ilgili sunum gerçekleştirdi.Türkiye ekonomisinin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7.4 büyüdüğünü belirten Oktay, "Böylece yılın ilk dokuz ayında yüzde 11,7 oranında büyüyerek oldukça güçlü bir görünüm sergilemiştir. Bu yılın tamamında büyümenin yüzde 10'u aşmasını bekliyoruz" dedi. Oktay, "2022 bütçesi yatırım, istihdam ve üretim odaklı yapıda milli hamlemizi güçlendirecektir. Yeşil ekonomiyi güçlendirecek yapıdadır" diye konuştu. 'Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır'Kur hareketliliğinin sadece faize bağlanamayacağını belirten Oktay, "Merkez Bankası rezervleri 126 milyar doları aşmıştır" ifadelerini kullandı. Oktay ayrıca, "Para birimimiz manipülatif ataklara maruz kalmakta. Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir" dedi. 'Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz'"Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı: "Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz."Yerli otomobil projesi hakkında da konuşan Oktay, "Aynı zamanda 84 milyonun ortak hayali olan Türkiye’nin Otomobili Projesi yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar 2,5 milyar liralık yatırım tamamlandı, yılsonunda bu tutarın 3,5 milyar lirayı bulması bekleniyor" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fuat oktay, enflasyon, faiz