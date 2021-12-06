https://tr.sputniknews.com/20211206/cyddden-okul-oncesi-din-egitimi-kararina-tepki-cag-disi-karari-kabul-etmiyoruz-1051487944.html

ÇYDD'den 'okul öncesi din eğitimi' kararına tepki: Çağ dışı kararı kabul etmiyoruz

ÇYDD'den 'okul öncesi din eğitimi' kararına tepki: Çağ dışı kararı kabul etmiyoruz

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 20. Milli Eğitim Şurası’nda oy çokluğu ile alınan “okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi” tavsiye... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T15:00+0300

2021-12-06T15:00+0300

2021-12-06T15:00+0300

türkiye

din dersi

çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd)

okul öncesi eğitim

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20. Milli Eğitim Şurası’nda, toplantının yöntem ve geleneklerine aykırı olarak, “okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi” yönünde oy çokluğu ile öneri kararı alındığı belirtilen ÇYDD açıklamasında, “Alınan bu karar bilimsel ve pedagojik olmaktan uzaktır ve evrensel bir kabul olan “çocuğun üstün yararı” ilkesine de aykırıdır” denildi.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin açıklamasının devamı şöyle:“Zorunlu din dersi uygulaması hukuken tartışmalı iken bir de son dönemde devlet okullarında din eğitiminin tarikatlara bırakıldığına ilişkin haberler basına yansımaktadır.Bu nedenlerle, bu kararın uygulaması okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarımız için çok ciddi tehdit ve tehlikeler barındıracaktır. Evrensel çocuk haklarına, hukuka ve bilime aykırı, Milli Eğitim Şurasının tarihsel önemine ve değerine de uymayan çağ dışı bu kararı kabul etmiyoruz, Milli Eğitim Bakanlığını yol yakınken bu büyük yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 32 yıldır yaptığımız gibi Büyük Atatürk’ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine çağdaş eğitimle ulaşmak için laik, bilimsel ve ücretsiz eğitimi savunmaya devam edeceğiz.”

https://tr.sputniknews.com/20210119/ali-erbas-ideal-bir-toplum-icin-din-ve-egitim-hizmetlerimizi-en-ileri-seviyeye-getirmek-zorundayiz-1043613987.html

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din dersi, çağdaş yaşamı destekleme derneği (çydd), okul öncesi eğitim