https://tr.sputniknews.com/20211206/danimarkada-vikinglerden-kalma-altin-kupe-bulundu-bizans-imparatoru-vermis-olabilir-1051482097.html

Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe bulundu: 'Bizans imparatoru vermiş olabilir'

Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe bulundu: 'Bizans imparatoru vermiş olabilir'

Danimarka’da araştırmacılar, 11. yüzyıldan kalma altın küpe buldu. Küpenin, Danimarka Milli Müzesi’nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:11+0300

2021-12-06T13:11+0300

2021-12-06T13:18+0300

vikingler

yaşam

danimarka

bizans

küpe

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Danimarka Milli Müzesi’nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11. yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “11. yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir” denildi.'İskandinavya’da bir ilk'Danimarka Milli Müzesi Müfettişi Peter Pentz, keşfin İskandinavya’da bir ilk olduğunu ifade ederek, “Tamamen bize özgü, tüm dünyada sadece 10-12 tane örnek olduğunu biliyoruz ve daha önce İskandinavya'da hiç rastlamadık. Vikingler seyahatlerinden evlerine binlerce gümüş sikke getirdiler ama neredeyse hiç takı getirmediler” dedi.Küpe, altın şeritlerle süslenmiş, altın ipliklerden yapılmış bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor. Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış. Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, ‘Hayat Ağacı’nı sembolize ettiği aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/bilim-adamlari-vikingler-amerikayi-christopher-columbustan-500-yil-once-kesfetti-1050035571.html

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vikingler, danimarka, bizans, küpe