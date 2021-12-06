Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211206/danimarkada-vikinglerden-kalma-altin-kupe-bulundu-bizans-imparatoru-vermis-olabilir-1051482097.html
Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe bulundu: 'Bizans imparatoru vermiş olabilir'
Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe bulundu: 'Bizans imparatoru vermiş olabilir'
Danimarka’da araştırmacılar, 11. yüzyıldan kalma altın küpe buldu. Küpenin, Danimarka Milli Müzesi’nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:11+0300
2021-12-06T13:18+0300
vikingler
yaşam
danimarka
bizans
küpe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051482016_0:28:641:388_1920x0_80_0_0_ef3874eb450b95d2b6a6bb473b5da61f.jpg
Danimarka Milli Müzesi’nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11. yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “11. yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir” denildi.'İskandinavya’da bir ilk'Danimarka Milli Müzesi Müfettişi Peter Pentz, keşfin İskandinavya’da bir ilk olduğunu ifade ederek, “Tamamen bize özgü, tüm dünyada sadece 10-12 tane örnek olduğunu biliyoruz ve daha önce İskandinavya'da hiç rastlamadık. Vikingler seyahatlerinden evlerine binlerce gümüş sikke getirdiler ama neredeyse hiç takı getirmediler” dedi.Küpe, altın şeritlerle süslenmiş, altın ipliklerden yapılmış bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor. Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış. Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, ‘Hayat Ağacı’nı sembolize ettiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/bilim-adamlari-vikingler-amerikayi-christopher-columbustan-500-yil-once-kesfetti-1050035571.html
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051482016_45:0:562:388_1920x0_80_0_0_96e49c91e55f3348eaeb501f88eef1df.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vikingler, danimarka, bizans, küpe

Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe bulundu: 'Bizans imparatoru vermiş olabilir'

13:11 06.12.2021 (güncellendi: 13:18 06.12.2021)
© DHADanimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe
Danimarka'da Vikinglerden kalma altın küpe - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
Abone ol
Danimarka’da araştırmacılar, 11. yüzyıldan kalma altın küpe buldu. Küpenin, Danimarka Milli Müzesi’nde sergileneceği ifade edildi. Altın küpenin, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmediği belirtildi.
Danimarka Milli Müzesi’nden yapılan açıklamada, Yutland adasının batısındaki Bovling bölgesinde yapılan araştırmada, 11. yüzyıldan kalma altın küpe bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, “11. yüzyıla ait benzersiz altın küpe, İskandinav ülkelerinde daha önce hiç görülmedi ve muhtemelen Bizans imparatoru tarafından korumasındaki bir Viking'e şahsen bağışlandı. Takı Bizans veya Mısır kökenlidir” denildi.

'İskandinavya’da bir ilk'

Danimarka Milli Müzesi Müfettişi Peter Pentz, keşfin İskandinavya’da bir ilk olduğunu ifade ederek, “Tamamen bize özgü, tüm dünyada sadece 10-12 tane örnek olduğunu biliyoruz ve daha önce İskandinavya'da hiç rastlamadık. Vikingler seyahatlerinden evlerine binlerce gümüş sikke getirdiler ama neredeyse hiç takı getirmediler” dedi.
Küpe, altın şeritlerle süslenmiş, altın ipliklerden yapılmış bir çerçeveye yerleştirilmiş hilal şeklinde bir altın plakadan oluşuyor.
Hilal şeklindeki plaka, camın kırılıp toz haline getirildiği özel bir teknikle oluşturulan ve ardından mat hale gelmesi için metal ile eritilen bir emaye ile kaplanmış.
Emaye motifi, iki kuş ve bir ağaçtan oluşuyor. Müzeden yapılan açıklamada bu ağacın, ‘Hayat Ağacı’nı sembolize ettiği aktarıldı.
Vikingler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
YAŞAM
Bilim insanları: Vikingler Amerika'yı Christopher Columbus'tan 500 yıl önce keşfetti
21 Ekim, 11:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm
14:17Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 107 liraya yükseldi
14:17Ekonomist Atılal ‘para kurulu’ fikrini değerlendirdi: Bağımsız olarak kurulamaz
14:10İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
14:0610 bin lira maaşa çoban bulamıyorlar: 'Bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor'
14:02Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde
13:58Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez
13:55Rusya'da ilk Omicron vakaları
13:54Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak
13:51HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
13:46Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
13:43Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı
13:41550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
13:33Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'daki yoğun kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum
13:32'Avrupa'da elektrikli otomobile dönüş 500 bin kişiyi işinden edebilir'
13:27Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir
13:26Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı
13:23Kripto para borsasına 196 milyon dolarlık vurgun
13:14Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
13:14Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?