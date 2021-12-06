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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T17:19+0300
2021-12-06T17:19+0300
türkiye
kıbrıs
saldırı
güney kıbrıs
kıbrıs sorunu
larnaka
diyanet işleri başkanlığı
cami
kınama
ali erbaş
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Ali Erbaş, kınama mesajında şunları kaydetti:"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."
türkiye
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kıbrıs, saldırı, güney kıbrıs, kıbrıs sorunu, larnaka, diyanet işleri başkanlığı, cami, kınama, ali erbaş, diyanet başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

17:19 06.12.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.
Ali Erbaş, kınama mesajında şunları kaydetti:
"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."
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