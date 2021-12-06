https://tr.sputniknews.com/20211206/diyanet-isleri-baskani-erbas-guney-kibristaki-cami-saldirisini-kinadi-1051494681.html

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısını kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'taki Larnaka Büyük Camisi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:19+0300

2021-12-06T17:19+0300

2021-12-06T17:19+0300

türkiye

kıbrıs

saldırı

güney kıbrıs

kıbrıs sorunu

larnaka

diyanet işleri başkanlığı

cami

kınama

ali erbaş

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Ali Erbaş, kınama mesajında şunları kaydetti:"İnancımıza göre mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mabetlere ve kutsal değerlere karşı gösterilen bu saygısızca tutum asla kabul edilemez. Müslümanları ve insanlığın ortak değerlerini hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz."

türkiye

kıbrıs

güney kıbrıs

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