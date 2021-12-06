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https://tr.sputniknews.com/20211206/diyarbakirda-6-partiden-ortak-ekonomi-aciklamasi-1051491428.html
Diyarbakır'da 6 partiden ortak 'ekonomi' açıklaması
Diyarbakır'da 6 partiden ortak 'ekonomi' açıklaması
Diyarbakır’da ilk kez bir araya gelen CHP, DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi ve Saadet Partisi il başkanları, hükümetin ekonomi politikalarını... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:11+0300
2021-12-06T16:25+0300
görüş
ekonomik kriz
diyarbakır
elektrik kesintisi
fatura
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Diyarbakır’da, kentte yaşanan sorunlara ilişkin bir süredir bir araya gelerek toplantılar yapan CHP, DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti, HÜDA-PAR ve Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanları, ilk kez ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Koşuyolu Parkı’nda toplanan 6 partinin il başkanı, ekonomi başta olmak üzere kentte yaşanan sorunlara dikkat çekti. Hazırlanan ortak açıklamayı Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin okudu.'Halkı kin ve nefrete yöneltme üslubunun mutlaka terk edilmesi gerekir’Açıklamada “Biz, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanları olarak, ötekileştirici, ayrımcı, insanların birlik ve beraberlik duygularını erozyona uğratan, halkı kin ve nefrete yöneltme üslubu mutlaka terk edilmesi gerektiğini her platformda ve toplantıda dile getirmeye devam ediyoruz” denildi.‘Elektrik, doğalgaz ve su kesintileriyle hayatın felce uğratılmaması gerekir’Kentte yaşanan sorunlara dikkat çekilen açıklamada “Kış mevsimiyle birlikte elektrik kesintilerinin yaşanmaması, doğalgaz ve su kesintileriyle hayatın felce uğratılmaması gerekir. Elektrik faturalarının yüklü gelmesinin nedeni ilgili kuruluşça hala açıklığa kavuşturulmamıştır. Ekonomik durgunluğun ve TL’nin sürekli değer kaybı ile artan zam furyası, muhtemelen faturalara da yansıyacaktır. Esnaf ve vatandaşın iş ve aş peşinde olduğu, ayakta durmaya zorlandığı ortamda faturasını ödeyemeyenlerin elektriğinin ve doğal gazının kesilmemesi, icralık durumların yaşanmaması talebimizdir. Kaçak elektrik kullanımı bahane edilerek, birçok vatandaşın mağdur edildiği hepimizin bilgisi dâhilindedir” ifadelerine yer verildi.‘Vatandaş faturasını ödeyemiyor’Yurttaşların faturalarını ödeyemediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ‘Yanlış ekonomi politikaları, yoksul insanımızın elinden lokmasını alıyor’Ekonomi politikalarının eleştirildiği açıklamada “Yanlış ekonomi politikalarının faturası zengine kazanç olarak dönerken, yoksul insanımızın elinden lokmasını alıyor. Bu ekonomik tahribata bizler karşı çıkıyoruz. Paradan para kazanan, fakirden alıp zengine veren, sömürüyü esas alan bu anlayış sorgulanmadıkça işler düzelmez! Üretime, istihdama, kalkınmaya, sanayileşmeye, tarıma, hayvancılığa, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmedikçe işler düzelmez!” denildi.
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Sertaç Kayar
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ekonomik kriz, diyarbakır, elektrik kesintisi, fatura

Diyarbakır'da 6 partiden ortak 'ekonomi' açıklaması

16:11 06.12.2021 (güncellendi: 16:25 06.12.2021)
© SputnikDiyarbakır’da ilk kez bir araya gelen CHP, DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi ve Saadet Partisi il başkanları
Diyarbakır’da ilk kez bir araya gelen CHP, DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi ve Saadet Partisi il başkanları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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Diyarbakır’da ilk kez bir araya gelen CHP, DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi ve Saadet Partisi il başkanları, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek “Yanlış ekonomi politikaları, yoksul insanımızın elinden lokmasını alıyor” açıklaması yaptı.
Diyarbakır’da, kentte yaşanan sorunlara ilişkin bir süredir bir araya gelerek toplantılar yapan CHP, DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti, HÜDA-PAR ve Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanları, ilk kez ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Koşuyolu Parkı’nda toplanan 6 partinin il başkanı, ekonomi başta olmak üzere kentte yaşanan sorunlara dikkat çekti. Hazırlanan ortak açıklamayı Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin okudu.

'Halkı kin ve nefrete yöneltme üslubunun mutlaka terk edilmesi gerekir’

Açıklamada “Biz, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanları olarak, ötekileştirici, ayrımcı, insanların birlik ve beraberlik duygularını erozyona uğratan, halkı kin ve nefrete yöneltme üslubu mutlaka terk edilmesi gerektiğini her platformda ve toplantıda dile getirmeye devam ediyoruz” denildi.

‘Elektrik, doğalgaz ve su kesintileriyle hayatın felce uğratılmaması gerekir’

Kentte yaşanan sorunlara dikkat çekilen açıklamada “Kış mevsimiyle birlikte elektrik kesintilerinin yaşanmaması, doğalgaz ve su kesintileriyle hayatın felce uğratılmaması gerekir. Elektrik faturalarının yüklü gelmesinin nedeni ilgili kuruluşça hala açıklığa kavuşturulmamıştır. Ekonomik durgunluğun ve TL’nin sürekli değer kaybı ile artan zam furyası, muhtemelen faturalara da yansıyacaktır. Esnaf ve vatandaşın iş ve aş peşinde olduğu, ayakta durmaya zorlandığı ortamda faturasını ödeyemeyenlerin elektriğinin ve doğal gazının kesilmemesi, icralık durumların yaşanmaması talebimizdir. Kaçak elektrik kullanımı bahane edilerek, birçok vatandaşın mağdur edildiği hepimizin bilgisi dâhilindedir” ifadelerine yer verildi.

‘Vatandaş faturasını ödeyemiyor’

Yurttaşların faturalarını ödeyemediği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
“Kış ortasında fakir, işsiz, gündelik işlerde çalıştığında sıcak bir aş bulmaya çalışan vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturası ödenemediği için soğuğa terk edilmesinden endişe ediyoruz. Vatandaştan gecikme zammı, sayaç kapama-açma parası talep edilmemelidir. En azından bu işlem kış mevsiminde uygulanmalıdır. Esnaf da bu uygulama dışında bırakılmamalıdır.”

‘Yanlış ekonomi politikaları, yoksul insanımızın elinden lokmasını alıyor’

Ekonomi politikalarının eleştirildiği açıklamada “Yanlış ekonomi politikalarının faturası zengine kazanç olarak dönerken, yoksul insanımızın elinden lokmasını alıyor. Bu ekonomik tahribata bizler karşı çıkıyoruz. Paradan para kazanan, fakirden alıp zengine veren, sömürüyü esas alan bu anlayış sorgulanmadıkça işler düzelmez! Üretime, istihdama, kalkınmaya, sanayileşmeye, tarıma, hayvancılığa, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmedikçe işler düzelmez!” denildi.
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