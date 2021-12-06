https://tr.sputniknews.com/20211206/donetsk-ukrayna-ordusu-donbassta-tank-ve-zirhli-araclar-konuslandirdi-1051471138.html

Donetsk: Ukrayna ordusu Donbass’ta tank ve zırhlı araçlar konuşlandırdı

Donetsk: Ukrayna ordusu Donbass’ta tank ve zırhlı araçlar konuşlandırdı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi, Ukrayna ordusunun Donbass'taki yerleşim birimlerine tank ve zırhlı... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T03:55+0300

2021-12-06T03:55+0300

2021-12-06T04:03+0300

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silah

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Donetsk Halk Milisi Sözcüsünün basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Ukrayna ordusu, Donbass’ta Ukrayna’nın kontrolündeki bölgede bulunan üç yerleşim birimine tank ve zırhlı araçlar konuşlandırdı.“Kiev işgalcileri, Ukrayna tarafından kontrol edilen üç yerleşim birimine 19 adet silah ve askeri teçhizat konuşlandırdı” diyen Sözcü, Artemovsk (Bahmut) kentindeki sivil tesislerden birinde 17 adet T-64 tankının, diğer iki kentte ise BTR-70 ve BTR-60 zırhlı personel taşıyıcılarının saptandığını sözlerine ekledi.Lugansk: Donbass’taki temas hattına keskin nişancılar geldiUkrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin savunma makamı ise Donbass’taki temas hattının yakınında bulunan Kiev’in kontrolündeki Sçastye kentine Ukraynalı keskin nişancıların geldiğini duyurdu.Savunma makamı sözcüsü, “İstihbaratımızın verilerine göre, Sçastye yerleşim bölgesindeki 79. tugay birimlerinin mevzilerine, (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) 131. keşif taburundan keskin nişancı çiftlerinin geldiği kaydedildi” açıklamasında bulundu.Sözcü, Ukraynalı keskin nişancıların provokasyon için gelmiş olma ihtimalini de dışlamadı.

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donetsk, ukrayna, silah