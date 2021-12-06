Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız

Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz. Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz.

Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz. Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz.

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz.

Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz bu sözler tutulur. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'da bir havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye Katar işbirliği ile yönetilmesini öneriyorlar. Görüşmelerimizi yürütüyoruz. Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz bu sözler tutulur. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'da bir havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye Katar işbirliği ile yönetilmesini öneriyorlar. Görüşmelerimizi yürütüyoruz.

Sayın bakan, heyeti ile görüşmeleri yapıyor. bir yere varacaklar. Dönünde bizler, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri neler bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu masaya yatırarak inşallah nihai kararı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de memnun olması lazım. Sayın bakan, heyeti ile görüşmeleri yapıyor. bir yere varacaklar. Dönünde bizler, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri neler bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu masaya yatırarak inşallah nihai kararı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de memnun olması lazım.

Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeyyideyi, onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bedelini ağır ödeyecekler. Gıdada bu tür zulümü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeyyideyi, onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bedelini ağır ödeyecekler. Gıdada bu tür zulümü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.

Bunlara güven olmaz, bunlarla da bir yere varılmaz. En son biliyorsunuz 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda, oraya gömdük. Bunlara güven olmaz, bunlarla da bir yere varılmaz. En son biliyorsunuz 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda, oraya gömdük.

Terörle mücadele operasyonları devam edecek, taviz vermeyeceğiz. Terörle mücadele operasyonları devam edecek, taviz vermeyeceğiz.