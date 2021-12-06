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https://tr.sputniknews.com/20211206/erdogan-katar-ile-imzalayacagimiz-yeni-anlasmalarla-dayanismamizi-percinleyecegiz-1051477801.html
Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız
Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz" dedi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T11:58+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, katar

Erdoğan: Asgari ücrette en uygununu masaya yatırıp kararımızı vereceğiz, işçimizi zora sokmayacağız

11:58 06.12.2021 (güncellendi: 12:36 06.12.2021)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Katar ile imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı perçinleyeceğiz.
Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz.
Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleri ile olan dayanışmamızı çok daha güçlenerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz.
Taliban yönetiminin üst düzey yöneticilerinin bir Türkiye ziyareti oldu. Kendileri kadınların sosyal hayattaki yeri ile alakalı verdikleri bazı sözler var. Temenni ederiz bu sözler tutulur. Şu anda bizim de Katar ile olan dayanışmamızda Taliban yönetiminin Afganistan'da bir havalimanının yönetimi ile alakalı Türkiye Katar işbirliği ile yönetilmesini öneriyorlar. Görüşmelerimizi yürütüyoruz.
Sayın bakan, heyeti ile görüşmeleri yapıyor. bir yere varacaklar. Dönünde bizler, bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri neler bunları görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da en uygununu masaya yatırarak inşallah nihai kararı vereceğiz. Sadece işçi kesiminin memnuniyeti değil, işverenin de memnun olması lazım.
Gıdada stokçuluk yenilir yutulur değil. Müeyyideyi, onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bedelini ağır ödeyecekler. Gıdada bu tür zulümü yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz.
Bunlara güven olmaz, bunlarla da bir yere varılmaz. En son biliyorsunuz 9 teröristi mağarada sıkıştırmak suretiyle, binbaşımızı şehit edenleri o mağaradaki olayda, oraya gömdük.
Terörle mücadele operasyonları devam edecek, taviz vermeyeceğiz.
Güney Kıbrıs'taki operasyon karşılıksız kalmayacak. Güney Kıbrıs'a şunu söylüyoruz, mabetlerimiz üzerinde bu tarz sabotajlara gitmeyin, bedelini çok ağır ödersiniz.
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