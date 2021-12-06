https://tr.sputniknews.com/20211206/esenyurtta-bir-kisi-sokak-ortasinda-tuvaletini-yapti--1051487598.html

Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında tuvaletini yaptı

Esenyurt'ta bir kişi, sokak ortasında tuvaletini yaptı

İstanbul Esenyurt’ta bir şahıs, sokak ortasında pantolonunu indirerek apartmanın önüne tuvaletini yaptı. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:47+0300

2021-12-06T14:47+0300

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türkiye

video

esenyurt

apartman

tuvalet

sokak

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Esenyurt Fatih Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi, bir süre etrafı kolaçan ettikten sonra araba ile evin arasında kalan boşluğa büyük tuvaletini yaptı. Bu sürede rahatlığından ödün vermeyen şahıs, güvenlik kameralarına takıldı.Güvenlik kameralarını izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında şaşkına döndü.'Çok sıkışmış sanırım'Apartman sakini ise yaşadığı olay karşısında şok olurken yaşadıklarını şöyle anlattı:“Dün öğle saatlerinde ekmek almak için evden çıktım. Çıktığımda ağır bir koku duydum ve etrafıma bakındım. Pisliği gördüğümde ise sokak hayvanlarının yaptığını düşündüm.Ancak eve döndüğümde güvenli kameralarını incelendim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Bir adamın tuvaletini yaptığını gördüm.Herhalde çok sıkıştı ama sokak ortasına da yapılmaz ki. Ailemiz var kapımızın önünde kötü bir manzara ile karşılaştık.”

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video, esenyurt, apartman, tuvalet, sokak