https://tr.sputniknews.com/20211206/esini-rahatsiz-eden-kargocuyu-sokak-ortasinda-vurdu-1051493843.html

Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu

Eşini rahatsız eden kargocuyu sokak ortasında vurdu

Kırıkkale'de bir kargo firması çalışanı, rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası tarafından sokak ortasında tabanca ile bacağından vuruldu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T17:05+0300

2021-12-06T17:05+0300

2021-12-06T17:05+0300

türkiye

kırıkkale

kavga

yaralama

kargo

kasten yaralama

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Kırıkkale'de iddiaya göre bir kargo firmasında çalışan Murat D., kargo dağıtımı için dışarı çıktı.Murat D., rahatsız ettiği iddia edilen kadının kocası M.B. ile Rauf Bektaş Bulvarı 630. Sokak'ta öğlen saatlerinde karşılaştı. M.B. ile Murat D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., tabanca ile Murat D.'ye ateş etti.Şahsın tabancasından çıkan kurşun Murat D.'nin bacağına isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağ bacağından yaralanan Murat D., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan Murat D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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kırıkkale, kavga, yaralama, kargo, kasten yaralama