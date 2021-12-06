https://tr.sputniknews.com/20211206/fenerbahce-ile-galatasaray-kadina-yonelik-siddete-karsi-farkindalik-olusturmak-icin-karsilasacak-1051477248.html

Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yarın Nef Stadı'nda özel... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T11:41+0300

2021-12-06T11:41+0300

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spor

galatasaray

kadına karşı şiddet

fenerbahçe

kadına şiddet

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşınıyor.İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, yarın ilk kez karşı karşıya gelecek.Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.

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2021

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galatasaray, kadına karşı şiddet, fenerbahçe, kadına şiddet