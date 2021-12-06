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Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak
Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yarın Nef Stadı'nda özel... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T11:41+0300
2021-12-06T11:39+0300
spor
galatasaray
kadına karşı şiddet
fenerbahçe
kadına şiddet
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşınıyor.İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, yarın ilk kez karşı karşıya gelecek.Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.
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galatasaray, kadına karşı şiddet, fenerbahçe, kadına şiddet

Fenerbahçe ile Galatasaray, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için karşılaşacak

11:41 06.12.2021
© TwitterFenerbahçe-Galatasaray logo
Fenerbahçe-Galatasaray logo - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla yarın Nef Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna da taşınıyor.
İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, yarın ilk kez karşı karşıya gelecek.
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadı'nda yapılacak.
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