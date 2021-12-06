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https://tr.sputniknews.com/20211206/fitch-kuresel-bankacilik-duzenlemeleri-2022de-sikilasacak-1051500461.html
Fitch: Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak
Fitch: Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğunu... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:46+0300
2021-12-06T20:46+0300
ekonomi
fitch ratings
bankacılık
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Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek yıl küresel banka düzenlemelerine ilişkin görünümün daha sıkı olmasının beklendiği aktarıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi normlara dönüş beklentilerini yansıtacak şekilde 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.Açıklamada, düzenleyicilerin siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanmasının beklendiğine dikkat çekilerek, pek çok gelişmekte olan piyasa için finansal istikrar riskleriyle bağlantılı makro ihtiyati politikalar ve uluslar üstü gerekliliklere bağlılığın düzenleyicilerin reform gündemlerinin ana belirleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.
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fitch ratings, bankacılık

Fitch: Küresel bankacılık düzenlemeleri 2022'de sıkılaşacak

20:46 06.12.2021
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğunu bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, gelecek yıl küresel banka düzenlemelerine ilişkin görünümün daha sıkı olmasının beklendiği aktarıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi normlara dönüş beklentilerini yansıtacak şekilde 2022'de küresel banka düzenlemelerinin kademeli olarak sıkılaştırılmasının muhtemel olduğu ifade edildi.
Açıklamada, düzenleyicilerin siber, iklim ve kripto varlık risklerine odaklanmasının beklendiğine dikkat çekilerek, pek çok gelişmekte olan piyasa için finansal istikrar riskleriyle bağlantılı makro ihtiyati politikalar ve uluslar üstü gerekliliklere bağlılığın düzenleyicilerin reform gündemlerinin ana belirleyicisi olmaya devam edeceği belirtildi.
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