https://tr.sputniknews.com/20211206/fransanin-asiri-sagci-cumhurbaskani-adayi-eric-zemmour-ilk-mitinginde-saldiriya-ugradi-1051502711.html

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ilk mitinginde saldırıya uğradı

Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ilk mitinginde saldırıya uğradı

Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, düzenlenen gösterilerde protesto edildi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T22:19+0300

2021-12-06T22:19+0300

2021-12-06T22:19+0300

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fransa

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saldırı

eric zemmour

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Fransa'da Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı sağcı aday Eric Zemmour, yaptığı ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı.Zemmour'un kampanya ekibi, cumhurbaşkanı adayının başkent Paris yakınlarındaki Villepinte fuar merkezinde düzenlediği ilk mitingde sahneye çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.Dün, başkent Paris’in kuzeydoğusundaki bir kongre merkesinde miting düzenleyen Zemmour, konuşmasını yapmak üzere kürsüye doğru ilerlerken kalabalığın arasından sıyrılan bir kişi boğazına sarıldı.Bu kişinin hemen etkisiz hala getirildiğini, ardından polis tarafından gözaltına alındığını aktaran ekip, Zemmour'a 9 gün iş göremezlik raporu verildiğini bildirdi.Partisinin adı Yeniden FetihAşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının adını "Reconquete" (Yeniden Fetih) olarak açıkladığı partisinin sözcüsü Antoine Diers, olayı adli makamlara taşımayı değerlendirdiklerini kaydetti.Öte yandan çok sayıda sendika, kuruluş ve Antifa isimli sol örgütün çağrısıyla Paris'in Barbes Mahallesi'nde toplanan göstericiler, Villette Mahallesi'ne yürüdü.Göstericiler, Zemmour ve aşırı sağ karşıtı pankartlar taşıdı, slogan attı.Zemmour taraftarları ırkçılık karşıtlarını darp ettiDiğer yandan, mitinge "ırkçılığa hayır" tişörtleriyle katılan SOS RACISM adlı gruptan 5 aktivist kameralar önünde Zemmour taraftarları tarafından darp edildi.SOS RACISM'den yapılan açıklamada, 2 aktiviste ilk müdahalenin itfaiye ekiplerince yapıldığı kaydedildi.Ayrıca mitingde yuhalanan ve fiziksel saldırıya uğrayan çok sayıda basın mensubu, alandan ayrılmak zorunda kaldı.Zemmour'un ilk mitingine şiddet olaylarının hakim olması, sol ve sağdan birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, Twitter'da yayımladığı mesajda, saldırıya uğrayan aktivistlere desteklerini ileterek şiddet olaylarını kınadığını belirtti.İktidarın büyük ortağı LREM üyesi ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Hugues Renson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zemmour'un mitingine kaos ve şiddetin hakim olduğunu, bu olayların ulusal birliği bozduğunu ifade etti. Renson, Zemmour'un, temsil etmek istediği Fransa'yı tehdit ettiğini vurguladı.Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimlerden Komünist Parti (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, mitingdeki olayların Fransa'yı Zemmour'un yönetmesi halinde yaşanacakları yansıttığını kaydederek şiddete maruz kalanlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.Zemmour'a 'insanlığın düşmanı' nitelemesiAşırı sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da düzenlediği mitingde, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının "evrensel bir insanlık" anlayışı olmadığını belirterek Zemmour'un insanlığın düşmanı olduğunu söyledi.İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı.Fransa'da seçimin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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fransa, paris, saldırı, eric zemmour