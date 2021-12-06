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Geniş omzu ve kaslı patileriyle poz veren kedi viral oldu
Geniş omzu ve kaslı patileriyle poz veren kedi viral oldu
Düzenli olarak spor salonuna gidiyormuş ve ağır bir antreman yapıyormuş izlenimi veren ‘kaslı kedi’ sosyal medyada gündem oldu. Fakat ‘kaslı kedi’nin bu... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:01+0300
2021-12-06T16:01+0300
dünya
bilim
kedi
sığır
kas
mutasyon
yarış atı
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Fotoğrafı Reddit'de paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kişinin ilgisini çeken ve viral haline gelen 'kaslı kedi'nin bu görüntüsü herkesi şaşırttı. Kısa sürede fotoğrafının altına binlerce yorum gelen kaslı kediyi birazdan kalkıp ağırlık kaldırmaya gidecek olan birine benzetenler de oldu. Düzenli spor yapan, ağırlık kaldıran bir kedi gibi görünen ev kedisinin bu görüntüsü kendi tercihi değil genetik bir bozukluk. Miyostatin hastalığına sahip fenomen kedi, alışılagelen ufak, ince bacaklı ve narin kedi görüntüsünün aksine bu genetik durumu nedeniyle biraz daha 'iri.'Öte yandan bu genetik hastalığa sadece kediler yakalanmıyor. Miyostatin sığırları, kemirgenleri, koyunları, köpekleri ve hatta insanları da etkileyebiliyor. Popular Science'a göre bu hastalığın koşullara göre olumlu ve olumsuz yanları var. Eğer söz konusu yarış atı olmak üzere yetiştirilmiş, kırbaçlara dayanabilecek bir canlıysa bu durum onun için oldukça faydalı olabilir. Fakat bu durum boyutları daha küçük hayvanlar için geçerli değil.
https://tr.sputniknews.com/20211204/ekvadorun-ilk-kedi-okulu-acildi-1051442462.html
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bilim, kedi, sığır, kas, mutasyon, yarış atı

Geniş omzu ve kaslı patileriyle poz veren kedi viral oldu

16:01 06.12.2021
© Reddit/ bsmith2123kaslı kedi
kaslı kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© Reddit/ bsmith2123
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Düzenli olarak spor salonuna gidiyormuş ve ağır bir antreman yapıyormuş izlenimi veren ‘kaslı kedi’ sosyal medyada gündem oldu. Fakat ‘kaslı kedi’nin bu görüntüsü onun kendi performansından değil genetik mutasyondan kaynaklanıyor.
Fotoğrafı Reddit'de paylaşıldıktan kısa süre sonra binlerce kişinin ilgisini çeken ve viral haline gelen 'kaslı kedi'nin bu görüntüsü herkesi şaşırttı.
Kısa sürede fotoğrafının altına binlerce yorum gelen kaslı kediyi birazdan kalkıp ağırlık kaldırmaya gidecek olan birine benzetenler de oldu.
Düzenli spor yapan, ağırlık kaldıran bir kedi gibi görünen ev kedisinin bu görüntüsü kendi tercihi değil genetik bir bozukluk. Miyostatin hastalığına sahip fenomen kedi, alışılagelen ufak, ince bacaklı ve narin kedi görüntüsünün aksine bu genetik durumu nedeniyle biraz daha 'iri.'
Öte yandan bu genetik hastalığa sadece kediler yakalanmıyor. Miyostatin sığırları, kemirgenleri, koyunları, köpekleri ve hatta insanları da etkileyebiliyor.

Popular Science'a göre bu hastalığın koşullara göre olumlu ve olumsuz yanları var.

Eğer söz konusu yarış atı olmak üzere yetiştirilmiş, kırbaçlara dayanabilecek bir canlıysa bu durum onun için oldukça faydalı olabilir. Fakat bu durum boyutları daha küçük hayvanlar için geçerli değil.
Ekvador'da ilk kez yavru kedilere eğitim vermek amacıyla Kinder Para Gatitos isimli bir kedi okulu açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
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