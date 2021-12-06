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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211206/gram-altin-yeni-haftaya-785-tlden-basladi-ceyrek-1283-tl-1051473689.html
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başlarken, çeyrek altın da 1283 TL seviyesinde. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T09:17+0300
2021-12-06T09:17+0300
2021-12-06T09:16+0300
ekonomi
gram fiyatı
gram altın
çeyrek altın
yarım gram altın
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Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı.Gram altın 785 liradan haftaya açılış yaparken, cuma kapanışta 786 liradan işlem görüyordu.Çeyrek altın 1283 liradan haftanın ilk gününde işlem görürken, önceki hafta kapanışta 1285 lira seviyesindeydi.Ons altın ise 1782 dolar seviyesinden güne başlarken, cuma haftayı 1783 dolardan kapatmıştı.
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gram fiyatı, gram altın, çeyrek altın, yarım gram altın
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başlarken, çeyrek altın da 1283 TL seviyesinde.
Altın fiyatları yeni haftaya
yatay seyirle başladı.
Gram altın 785 liradan haftaya açılış yaparken, cuma kapanışta 786 liradan işlem görüyordu.
Çeyrek altın 1283 liradan
haftanın ilk gününde işlem görürken, önceki hafta kapanışta 1285 lira seviyesindeydi.
Ons altın ise 1782 dolar seviyesinden güne başlarken, cuma haftayı 1783 dolardan kapatmıştı.