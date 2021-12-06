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https://tr.sputniknews.com/20211206/gram-altin-yeni-haftaya-785-tlden-basladi-ceyrek-1283-tl-1051473689.html
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başlarken, çeyrek altın da 1283 TL seviyesinde. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T09:17+0300
2021-12-06T09:16+0300
ekonomi
gram fiyatı
gram altın
çeyrek altın
yarım gram altın
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Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı.Gram altın 785 liradan haftaya açılış yaparken, cuma kapanışta 786 liradan işlem görüyordu.Çeyrek altın 1283 liradan haftanın ilk gününde işlem görürken, önceki hafta kapanışta 1285 lira seviyesindeydi.Ons altın ise 1782 dolar seviyesinden güne başlarken, cuma haftayı 1783 dolardan kapatmıştı.
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gram fiyatı, gram altın, çeyrek altın, yarım gram altın

Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL

09:17 06.12.2021
© AAAltın, çeyrek altın, gram altın
Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başlarken, çeyrek altın da 1283 TL seviyesinde.
Altın fiyatları yeni haftaya yatay seyirle başladı.
Gram altın 785 liradan haftaya açılış yaparken, cuma kapanışta 786 liradan işlem görüyordu.
Çeyrek altın 1283 liradan haftanın ilk gününde işlem görürken, önceki hafta kapanışta 1285 lira seviyesindeydi.
Ons altın ise 1782 dolar seviyesinden güne başlarken, cuma haftayı 1783 dolardan kapatmıştı.
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