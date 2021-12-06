Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211206/haberturk-yazari-altayli-cuzdan-lider-dinlemez-1051485228.html
Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez
Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar ile ilgili uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürdü. Altaylı "Çünkü Erdoğan’ın tüm... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:58+0300
2021-12-06T13:58+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
dolar
ekonomik kriz
cumhurbaşkanı
döviz
ekonomi
fatih altaylı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg
Habertürk yazarı Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizden uzak durun' uyarılarının karşılıksız kaldığını dile getirdi.Altaylı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tartışılmaz lider ve büyük önder gibi görüp bunu söyleyenler bile aslında hiç de öyle düşünmüyorlar" diyerek başladığı yazısında şunları ifade etti:'İktidarın ekonomi politikasına kendisinin bile güvenmediğinin göstergesi'Kur farkı ile gelir elde etme hususunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösteren Altaylı, "Sayıştay denetiminin ortaya koyduğu tabloya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında elinde bulundurduğu dövizlerin değer kazanmasından ötürü 500 milyon TL’yi aşan bir “kur farkı” geliri elde etmiş. Yani vatandaşa “Elinizdeki dövizleri satın, kurtuluş savaşına katkıda bulunun” diyen AK Parti’nin yönettiği bir belediye tam da bu çağrıların yapıldığı dönemde dövize yatırım yaparak 525 milyon TL gelir elde etmiş. İktidar partisi ele vermiş talkını, belediyesi ise yutmuş salkımı. Peki bu suç mu? Tabii ki, değil. Belediye kendisi için doğru olanı yapmış, parasını değerlendirmiş. Suç değil ama iktidarın ekonomi politikasına kendisinin bile güvenmediğinin göstergesi. Vatandaşa döviz sattırmak isteyen bir iktidarın belediyesi bile iktidarı dinlemiyor. Bu kadar basit" dedi.Altaylı, yazısında şunları da ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211203/wsj-istanbul-muhabiri-kasimpasada-seker-yag-alamayan-var-siki-erdogan-destekcileri-bile-ofkeli-1051428991.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_d738485093be5e070487ffb71d6f57ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, dolar, ekonomik kriz, cumhurbaşkanı, döviz, ekonomi, fatih altaylı

Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez

13:58 06.12.2021
© DHAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar ile ilgili uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürdü. Altaylı "Çünkü Erdoğan’ın tüm söylemlerine rağmen, o bunları söylemeye başladığından beri bırak yastık altındakini, bankalardaki dolar mevduatı düzenli olarak artış göstermiş ve son 10 yılda yüzde 27’den yüzde 61’e çıkmış" dedi.
Habertürk yazarı Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizden uzak durun' uyarılarının karşılıksız kaldığını dile getirdi.
Altaylı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tartışılmaz lider ve büyük önder gibi görüp bunu söyleyenler bile aslında hiç de öyle düşünmüyorlar" diyerek başladığı yazısında şunları ifade etti:
"En azından belirli meselelerde. Bunlardan biri “dolar meselesi” diyebileceğimiz “dövize yatırım” konusu. AK Parti lideri en azından son 5 yıldır “milletine” dövizden uzak durmalarını, yastık altındaki veya banka kasalarındaki dolarlarını satmalarını, Türk lirasına güvenmelerini söylüyor. Ancak liderlerinin “Dış güçlerle büyük bir savaş” verdiğine inananlar ve o söyledi diye kendini tank altına atmaktan bile çekinmeyenler söz konusu “dolar” olunca liderlerini belli ki pek de dinlemiyorlar. Çünkü Erdoğan’ın tüm söylemlerine rağmen, o bunları söylemeye başladığından beri bırak yastık altındakini, bankalardaki dolar mevduatı düzenli olarak artış göstermiş ve son 10 yılda yüzde 27’den yüzde 61’e çıkmış. Nominal olarak da yüzde 100'e yakın artış göstermiş."

'İktidarın ekonomi politikasına kendisinin bile güvenmediğinin göstergesi'

Kur farkı ile gelir elde etme hususunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösteren Altaylı, "Sayıştay denetiminin ortaya koyduğu tabloya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında elinde bulundurduğu dövizlerin değer kazanmasından ötürü 500 milyon TL’yi aşan bir “kur farkı” geliri elde etmiş. Yani vatandaşa “Elinizdeki dövizleri satın, kurtuluş savaşına katkıda bulunun” diyen AK Parti’nin yönettiği bir belediye tam da bu çağrıların yapıldığı dönemde dövize yatırım yaparak 525 milyon TL gelir elde etmiş. İktidar partisi ele vermiş talkını, belediyesi ise yutmuş salkımı. Peki bu suç mu? Tabii ki, değil. Belediye kendisi için doğru olanı yapmış, parasını değerlendirmiş. Suç değil ama iktidarın ekonomi politikasına kendisinin bile güvenmediğinin göstergesi. Vatandaşa döviz sattırmak isteyen bir iktidarın belediyesi bile iktidarı dinlemiyor. Bu kadar basit" dedi.
Altaylı, yazısında şunları da ifade etti:
"Yani demem o ki, vazgeçilmez lider olarak gördüyseniz bile söz konusu cüzdan olunca herkes kendi işine bakıyor. Lider falan kimse dinlemiyor. En sıkı takipçilerinin bile Erdoğan’ın dinlemediği ve izinden gitmediği bir diğer konu ise çocuk meselesi. Erdoğan’ın tüm ısrarlarına rağmen kimsenin 3 çocuk hatta son zamanların talibi 4 çocuk falan yaptığı yok. Nüfus artış hızımız AK Parti döneminde hiç olmadığı kadar geriliyor. Cüzdana ve yatağa liderlik sökmüyor."
Tarım Kredi Kooperatif marketleri un, yağ ve şeker satışlarına 1 adet kotası getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
WSJ'nin İstanbul muhabiri: Kasımpaşa'da şeker, yağ alamayanlar var, Erdoğan destekçileri bile öfkeli
3 Aralık, 21:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:18Makatından 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mermi çıkarılan adam: Kayıp üstüne düştüm
14:17Memur-Sen: Açlık sınırı 3 bin 107 liraya yükseldi
14:17Ekonomist Atılal ‘para kurulu’ fikrini değerlendirdi: Bağımsız olarak kurulamaz
14:10İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
14:0610 bin lira maaşa çoban bulamıyorlar: 'Bir hafta yapan ikinci hafta kaçıp gidiyor'
14:02Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde
13:58Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez
13:55Rusya'da ilk Omicron vakaları
13:54Kremlin: Putin'le Biden, perişan hâldeki ikili ilişkileri, güvenlik garantisi talebimizi ele alacak
13:51HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
13:46Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
13:43Peskov: Yeni sancılı noktalar oluşuyor, Rusya ile Hindistan işbirliğini artırmalı
13:41550 milyon TL maliyetli yeni Tokat Havalimanı 8 Ocak'ta açılıyor
13:33Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'daki yoğun kokunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyorum
13:32'Avrupa'da elektrikli otomobile dönüş 500 bin kişiyi işinden edebilir'
13:27Bakan Karaismailoğlu: Yıllar sonra helalleşmeyi akıllarına getirenlerin devri bitmiştir
13:26Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, yeni hükümette yer alacak bakanlarını açıkladı
13:23Kripto para borsasına 196 milyon dolarlık vurgun
13:14Ankara Devlet Tiyatrosu, Tunus'ta perde açacak
13:14Trafikte sıkıştıran sürücüye kaskıyla saldırdı: Beni mi öldüreceksin?