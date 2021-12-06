https://tr.sputniknews.com/20211206/haberturk-yazari-altayli-cuzdan-lider-dinlemez-1051485228.html

Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez

Habertürk yazarı Altaylı: Cüzdan lider dinlemez

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar ile ilgili uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürdü. Altaylı "Çünkü Erdoğan’ın tüm... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T13:58+0300

2021-12-06T13:58+0300

2021-12-06T13:58+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

dolar

ekonomik kriz

cumhurbaşkanı

döviz

ekonomi

fatih altaylı

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Habertürk yazarı Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dövizden uzak durun' uyarılarının karşılıksız kaldığını dile getirdi.Altaylı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tartışılmaz lider ve büyük önder gibi görüp bunu söyleyenler bile aslında hiç de öyle düşünmüyorlar" diyerek başladığı yazısında şunları ifade etti:'İktidarın ekonomi politikasına kendisinin bile güvenmediğinin göstergesi'Kur farkı ile gelir elde etme hususunda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösteren Altaylı, "Sayıştay denetiminin ortaya koyduğu tabloya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında elinde bulundurduğu dövizlerin değer kazanmasından ötürü 500 milyon TL’yi aşan bir “kur farkı” geliri elde etmiş. Yani vatandaşa “Elinizdeki dövizleri satın, kurtuluş savaşına katkıda bulunun” diyen AK Parti’nin yönettiği bir belediye tam da bu çağrıların yapıldığı dönemde dövize yatırım yaparak 525 milyon TL gelir elde etmiş. İktidar partisi ele vermiş talkını, belediyesi ise yutmuş salkımı. Peki bu suç mu? Tabii ki, değil. Belediye kendisi için doğru olanı yapmış, parasını değerlendirmiş. Suç değil ama iktidarın ekonomi politikasına kendisinin bile güvenmediğinin göstergesi. Vatandaşa döviz sattırmak isteyen bir iktidarın belediyesi bile iktidarı dinlemiyor. Bu kadar basit" dedi.Altaylı, yazısında şunları da ifade etti:

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recep tayyip erdoğan, dolar, ekonomik kriz, cumhurbaşkanı, döviz, ekonomi, fatih altaylı