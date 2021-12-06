Habertürk yazarı Par: İmamoğlu ve Yavaş katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi

"İyi ama o halde diğer belediye başkanları ile neden poz verdi CHP Lideri? Onlar sahneye hep birlikte çıkmasaydı, Yavaş ve İmamoğlu’nun yokluğu bu derece dikkat çekmeyecekti. Diyebilirsiniz ki: 'Kemal Bey bunu bilerek yaptı. İki isme de 'Yerinizi bilin' mesajı vermek istedi.' Öyle olsa bile sonuçta bu durumdan kim zararlı çıktı? Bu mesele olmasaydı şimdi CHP içindeki bölünmeleri değil ekonominin durumunu ve Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajları konuşuyor olurduk. Şimdi en az 1 hafta 'İmamoğlu ve Yavaş niye yoktu?' diye konuşulacak. Hadi çağırmak işinize gelmedi diyelim, diğer başkanları göze sokup 'CHP içinde kavga mı var?' tartışmasını neden büyütüyorsunuz? Sonra bir de dönüp 'Ülkenin asıl gündemi CHP'nin adayını konuşuyorsunuz' diye medyaya kızıyorsunuz..."