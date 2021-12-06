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https://tr.sputniknews.com/20211206/haberturk-yazari-par-imamoglu-ve-yavas-katilsaydi-kilicdaroglunun-performansina-golge-dusebilirdi-1051476810.html
Habertürk yazarı Par: İmamoğlu ve Yavaş katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi
Habertürk yazarı Par: İmamoğlu ve Yavaş katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi
Habertürk yazarı Kübra Par, CHP'nin Mersin mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T11:23+0300
2021-12-06T11:23+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
mersin
mansur yavaş
kübra par
ekrem imamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında CHP'nin Mersin mitingini değerlendirdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mersin mitinginde bulunmamasıyla ilgili olarak Par, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer davet edildi de İmamoğlu ve Yavaş neden edilmedi? Sebebi basit; Cumhurbaşkanı adayı tartışmasında Yavaş ve İmamoğlu anketlerde Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor. Onlar katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi. O yüzden çağırılmadılar" yorumunu yaptı.Par, yazısında şu ifadeleri de kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211204/mersin-valiliginden-chp-mitingi-aciklamasi--1051452708.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, mersin, mansur yavaş, kübra par, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Habertürk yazarı Par: İmamoğlu ve Yavaş katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi

11:23 06.12.2021
© İHA / HÜSEYİN KAR - KIYMET GÖKÇE - KORAY ÜNLÜKılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi
Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© İHA / HÜSEYİN KAR - KIYMET GÖKÇE - KORAY ÜNLÜ
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Habertürk yazarı Kübra Par, CHP'nin Mersin mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bulunmamasıyla ilgili olarak "Onlar katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi. O yüzden çağırılmadılar" dedi.
Habertürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında CHP'nin Mersin mitingini değerlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Mersin mitinginde bulunmamasıyla ilgili olarak Par, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer davet edildi de İmamoğlu ve Yavaş neden edilmedi? Sebebi basit; Cumhurbaşkanı adayı tartışmasında Yavaş ve İmamoğlu anketlerde Kılıçdaroğlu’nun önünde çıkıyor. Onlar katılsaydı Kılıçdaroğlu’nun performansına gölge düşebilirdi. O yüzden çağırılmadılar" yorumunu yaptı.
Par, yazısında şu ifadeleri de kullandı:
"İyi ama o halde diğer belediye başkanları ile neden poz verdi CHP Lideri? Onlar sahneye hep birlikte çıkmasaydı, Yavaş ve İmamoğlu’nun yokluğu bu derece dikkat çekmeyecekti. Diyebilirsiniz ki: 'Kemal Bey bunu bilerek yaptı. İki isme de 'Yerinizi bilin' mesajı vermek istedi.' Öyle olsa bile sonuçta bu durumdan kim zararlı çıktı? Bu mesele olmasaydı şimdi CHP içindeki bölünmeleri değil ekonominin durumunu ve Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajları konuşuyor olurduk. Şimdi en az 1 hafta 'İmamoğlu ve Yavaş niye yoktu?' diye konuşulacak. Hadi çağırmak işinize gelmedi diyelim, diğer başkanları göze sokup 'CHP içinde kavga mı var?' tartışmasını neden büyütüyorsunuz? Sonra bir de dönüp 'Ülkenin asıl gündemi CHP'nin adayını konuşuyorsunuz' diye medyaya kızıyorsunuz..."
Mersin'de CHP mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
TÜRKİYE
Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması: Yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı
4 Aralık, 23:30
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