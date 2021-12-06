https://tr.sputniknews.com/20211206/havai-fisek-fabrikasi-patlamasi-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1051487357.html

Havai fişek fabrikası patlaması davasında istenen cezalar belli oldu

Havai fişek fabrikası patlaması davasında istenen cezalar belli oldu

Sakarya'da 3 Temmuz 2020'de 7 kişiye mezar olan havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen davada istenen cezalar belli oldu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T14:44+0300

2021-12-06T14:44+0300

2021-12-06T14:44+0300

türkiye

sakarya

patlama

havai fişek

duruşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104237/98/1042379823_19:0:1171:648_1920x0_80_0_0_5b160896bd327aea84be0eda94bc6b81.jpg

Olay, 3 Temmuz 2020'de Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana geldi. Fabrikada yaşanan patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu iddia edilen fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., iş güvenliği uzmanı A.B., sorumlu personel A.Ç. ve A.R.E.C. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Davada fabrika sahibi Y.C. ile genel ustabaşı H.A.V. tutuklu yargılanırken, diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor.Davanın bugün görülen 6. duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.Savcı, 7 sanığın ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıl 8’er aydan, 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı, sanıklardan fabrika sahibi Y.C. ile fabrika müdürü H.A.V.’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.Şikayetçi avukatları, mütalaaya katılmadıklarını sanıkların olası kasıt suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek, esas hakkındaki savunmalara hazırlanmaları için süre talep etti. MİT, 'Sabotaj yok', bilir kişi 'fabrika yetkilileri kusurlu' demişti Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanıklar ile avukatlarının patlamanın sabotajtan kaynaklandığını iddia etmesi üzerine, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) yazı yazarak bilgi istemişti. MİT'ten mahkemeye verilen cevapta, patlamayla ilgili kendilerine ulaşan sabotaj ihbarı olmadığı belirtildi.Öte yandan aralarında A sınıfı iş güvenliği uzmanı, kimya mühendisi, inşaat mühendisi ve bilgisayar mühendisinin bulunduğu 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, fabrika yetkililerinin elektrik tesisatı, depolama alanlarının güvenliği, fabrika yetkililerinin risk değerlendirmesi, işçi sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanında kusurlarının olduğu belirlenmiş ve hazırlanan rapor mahkeme heyetine sunulmuştu. Ayrıca bilirkişi raporunda fabrikada gerçekleşen 4 ayrı patlamadan biri olan misket deposundaki patlamanın 13 bin 396 kilogram TNT’ye (5700 kilo gök bombası) eş değer miktarda patlama olduğu belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210705/havai-fisek-fabrikasi-davasinda-tahliye-edilen-2-sanik-yeniden-tutuklandi-1044893529.html

türkiye

sakarya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sakarya, patlama, havai fişek, duruşma