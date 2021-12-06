https://tr.sputniknews.com/20211206/hdpli-13-milletvekilinin-dokunulmazliklarinin-kaldirilmasina-iliskin-dosyalar-mecliste-1051484491.html
HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da arasında bulunduğu 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:51+0300
2021-12-06T13:51+0300
2021-12-06T13:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
hdp
selahattin demirtaş
milletvekili
fezleke
dokunulmazlık
akp
demokrasi
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli.Gelen fezlekeler arasında Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in ikişer dosyası bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211201/tbmm-genel-kurulunda-iyi-parti-hdp-ve-chpnin-grup-onerileri-kabul-edilmedi-1051341743.html
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recep tayyip erdoğan, chp, hdp, selahattin demirtaş, milletvekili, fezleke, dokunulmazlık, akp, demokrasi, tezkere, hapis, cumhuriyet halk partisi (chp)
HDP'li 13 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Meclis'te
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da arasında bulunduğu 13 HDP milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli.
Gelen fezlekeler arasında Mensur Işık ile Dirayet Dilan Taşdemir'in ikişer dosyası bulunuyor.