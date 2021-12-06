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https://tr.sputniknews.com/20211206/ikinci-el-otomobil-pazarinda-durum-korkudan-araba-satamiyorum-bu-araclara-bir-care-bulun-1051485838.html
İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
İstanbul'da pazar günü oto pazarlarında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasasının... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T14:10+0300
2021-12-06T14:10+0300
ekonomi
türkiye
araba
zam
esnaf
fiyat
pazar
satış
yerli otomobil
fiyat artışı
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Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda dün hareketlilik erken saatlerde başladı. Sıfır araç bulunamaması nedeniyle vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı. Ancak ikinci el araçlardaki fiyatlar alıcıyı korkuttu.Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi. Dolayısıyla satışların da düştüğünü ve ikinci el otomobil fiyatlarının bile 60-70 binden başladığını söyledi.'Korkudan araba satamıyorum'İkinci el otomobil satışı yapan galerici Zeydin Melekoğlu, araç fiyatlarıyla ilgili olarak, "Biz böyle bir şey görmedik. Az önce bir arabayı ekspertize yolladım, 180 bin liraya ama düşündüm acaba uygun mu verdim diye. Yarın öbür gün bu paraya böyle bir araba alabilecek miyim diye düşündüm. Esnaf olarak çok zor durumdayız. Bu hafta sattığımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz. Biz fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf olarak bizim paramız pul oldu. İkinci el araçlara bir talep var sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasası canlandı. İkinci el fiyatları bu yüzden yükseldi bu hafta 116 bin liraya alamadığımız araba haftaya 125 bin liraya yükseliyor. Araba sektöründe çok sıkıntı var, araba gelmemesi, kurların oynak olmasından dolayı millet arabalarını stokluyor. Bu araçlara bir çare bulun. 12 yıldır bu işi yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Araç satıyorum sonra düşünüyorum acaba uygun mu verdim diye. Sizin bir aracınız var örneğin 100 bin liraya aldınız geçen yıl bu yıl 300 bin liraya internete koyduğunuzda bu araç talep görüyor. 100 bin liraya aldığınız arabayı 300 bin liraya satıyorsunuz. 40 gün önce 160 bin liraya sattığım araba şu an 240 bin lira. Ben esnafım araba satmak istiyorum ama korkudan araba satamıyorum" diye konuştu.'Belli bir kitle araçları stokluyor'İkinci el otomobil satışı yapan Taştan Işık ise "Gidişat kötü şu an, önümüzü göremiyoruz. Yeni araç gelmemesi piyasayı bu hale getiriyor. Piyasada karaborsa oluştu. Arabalar stoklanıyor. Belli bir kitle araçları stokluyor. Şu an duygusal ve sanal bir ortamda ticaret yaptığımızı sanıyoruz ama alım gücü düşük. Eskiden 200 bin liraya 3 araba alırken şu an 2 araba alabiliyorsunuz" dedi.'Araba hayali ile gelip dönüyoruz'Otomobil satın almak için pazara geldiğini belirten Ahmet Gündoğan, "Araba almak için geldik ama parası olan için iyi olmayan için sürüm. Araba hayali için geliyoruz dostları görüp dönüyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/otomobil-satislari-kasimda-yuzde-332-azaldi-1051360697.html
https://tr.sputniknews.com/20211206/yuzde-50lik-otv-diliminde-sadece-11-otomobil-modeli-kaldi-1051473842.html
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türkiye, araba, zam, esnaf, fiyat, pazar, satış, yerli otomobil, fiyat artışı, fiyat artırımı, ikinci el, sıfır

İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun

14:10 06.12.2021
© DHAİkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun
İkinci el otomobil pazarında durum: Korkudan araba satamıyorum, bu araçlara bir çare bulun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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İstanbul'da pazar günü oto pazarlarında sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasasının canlandığını belirten esnaf, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıkları için satışların düştüğünü söyledi.
Otomotiv piyasasındaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. İstanbul Erbaş Rami Açık Oto Pazarı'nda dün hareketlilik erken saatlerde başladı. Sıfır araç bulunamaması nedeniyle vatandaşlar soluğu ikinci el pazarında aldı. Ancak ikinci el araçlardaki fiyatlar alıcıyı korkuttu.
Fiyatların her gün arttığını belirten esnaf ise, sattıkları aracın yerine başka bir araç koyamadıklarını söyledi. Dolayısıyla satışların da düştüğünü ve ikinci el otomobil fiyatlarının bile 60-70 binden başladığını söyledi.

'Korkudan araba satamıyorum'

İkinci el otomobil satışı yapan galerici Zeydin Melekoğlu, araç fiyatlarıyla ilgili olarak, "Biz böyle bir şey görmedik. Az önce bir arabayı ekspertize yolladım, 180 bin liraya ama düşündüm acaba uygun mu verdim diye. Yarın öbür gün bu paraya böyle bir araba alabilecek miyim diye düşündüm. Esnaf olarak çok zor durumdayız. Bu hafta sattığımız arabayı haftaya 20-30 bin lira farkla alabiliyoruz. Biz fiyatlara yetişemiyoruz. Esnaf olarak bizim paramız pul oldu. İkinci el araçlara bir talep var sıfır araç bulunamadığı için ikinci el piyasası canlandı. İkinci el fiyatları bu yüzden yükseldi bu hafta 116 bin liraya alamadığımız araba haftaya 125 bin liraya yükseliyor. Araba sektöründe çok sıkıntı var, araba gelmemesi, kurların oynak olmasından dolayı millet arabalarını stokluyor. Bu araçlara bir çare bulun. 12 yıldır bu işi yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Araç satıyorum sonra düşünüyorum acaba uygun mu verdim diye. Sizin bir aracınız var örneğin 100 bin liraya aldınız geçen yıl bu yıl 300 bin liraya internete koyduğunuzda bu araç talep görüyor. 100 bin liraya aldığınız arabayı 300 bin liraya satıyorsunuz. 40 gün önce 160 bin liraya sattığım araba şu an 240 bin lira. Ben esnafım araba satmak istiyorum ama korkudan araba satamıyorum" diye konuştu.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
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'Belli bir kitle araçları stokluyor'

İkinci el otomobil satışı yapan Taştan Işık ise "Gidişat kötü şu an, önümüzü göremiyoruz. Yeni araç gelmemesi piyasayı bu hale getiriyor. Piyasada karaborsa oluştu. Arabalar stoklanıyor. Belli bir kitle araçları stokluyor. Şu an duygusal ve sanal bir ortamda ticaret yaptığımızı sanıyoruz ama alım gücü düşük. Eskiden 200 bin liraya 3 araba alırken şu an 2 araba alabiliyorsunuz" dedi.

'Araba hayali ile gelip dönüyoruz'

Otomobil satın almak için pazara geldiğini belirten Ahmet Gündoğan, "Araba almak için geldik ama parası olan için iyi olmayan için sürüm. Araba hayali için geliyoruz dostları görüp dönüyoruz" dedi.
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