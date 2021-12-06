Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211206/imfe-gore-yuksek-enflasyon-gecici-1051504117.html
IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
IMF Başkanı Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:42+0300
2021-12-06T22:42+0300
ekonomi
avrupa
enflasyon
euro bölgesi
kristalina georgieva
uluslararası para fonu (imf)
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051504090_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_908313e98432633b815c9eec5f654d69.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6.5 küçüldüğünü anımsattı.Georgieva, "Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor" dedi.Ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları rahatsız ediyorEuro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4.9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesin,e ulaşmıştı.Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/imfden-turkiyeye-enflasyon-uyarisi-1051425450.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051504090_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_8c356ea53e3a8728a1cfb4ea3691c935.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, enflasyon, euro bölgesi, kristalina georgieva, uluslararası para fonu (imf), koronavirüs

IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'

22:42 06.12.2021
© REUTERS / Yuri GripasUluslararası Para Fonu - IMF
Uluslararası Para Fonu - IMF - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / Yuri Gripas
Abone ol
IMF Başkanı Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6.5 küçüldüğünü anımsattı.
Georgieva, "Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor" dedi.
Ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.
Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.
Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları rahatsız ediyor

Euro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4.9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesin,e ulaşmıştı.
Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.
Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
EKONOMİ
IMF'den Türkiye'ye enflasyon uyarısı
3 Aralık, 19:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:33Sağlık Sanayicileri Derneği Başkanı: Hastanelerden gelecek ürün taleplerine cevap veremeyeceğiz
23:20Çin'in Guangdong eyaleti, borç krizindeki Evergrande'ye risk yönetim heyeti gönderecek
23:20İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hazırız, işsizlik sorununu biz çözeriz
23:08İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak
22:57CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sağlık çalışanları için 7 talep: 'Bunları hemen çözün'
22:53Omicron, İngiltere'de yayılmaya başladı
22:44Şentop: Sayıştay Başkanlığı'ndan Meclis'e gelen raporlarda herhangi bir değişme söz konusu değil
22:42IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
22:37İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
22:32Beyaz Saray'dan 'Türkiye ve Macaristan, Demokrasi Zirvesi'ne neden çağrılmadı?' sorusuna yanıt
22:27İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis üniformasıyla uyuşturucu baskınına katıldı
22:21Kamala Harris ekibindeki yaprak dökümünün sebebi: 'Yıkıcı eleştirileriyle insanı tüketen bir zorba'
22:21Rusya, 2022'de Hindistan'a 2 milyon ton petrol tedarik edecek
22:20ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
22:19Fransa’nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour ilk mitinginde saldırıya uğradı
22:04ABD'den 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı boykot kararı
22:02Peskov: NATO olağanüstü saldırgan tutum sergiliyor, Rusya bundan hoşlanmıyor
21:59Araştırma: Rusya'da her 5 kişiden 1'i SSCB'nin açılımını bilmiyor
21:59Çağlar Ertuğrul’un göndermesine ilişkin Tamer Karadağlı’dan açıklama: Espri yapmış çocukcağız
21:54Türkiye, Afrika ülkelerine 200 bin doz Sinovac aşısı hibe etti