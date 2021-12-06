https://tr.sputniknews.com/20211206/imfe-gore-yuksek-enflasyon-gecici-1051504117.html
IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
IMF Başkanı Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:42+0300
2021-12-06T22:42+0300
2021-12-06T22:42+0300
ekonomi
avrupa
enflasyon
euro bölgesi
kristalina georgieva
uluslararası para fonu (imf)
koronavirüs
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6.5 küçüldüğünü anımsattı.Georgieva, "Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor" dedi.Ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.Enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları rahatsız ediyorEuro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4.9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesin,e ulaşmıştı.Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.
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avrupa, enflasyon, euro bölgesi, kristalina georgieva, uluslararası para fonu (imf), koronavirüs
IMF'e göre yüksek enflasyon 'geçici'
IMF Başkanı Georgieva, Euro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Brüksel'de gerçekleştirilen Euro Grubu Toplantısı bitiminde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Toplantıda, Euro Bölgesi ekonomik görünümünü değerlendirdiklerini aktaran Georgieva, bölge ekonomisinin 2020'de yüzde 6.5 küçüldüğünü anımsattı.
Georgieva, "Euro Bölgesi ekonomisi, yüksek aşılama seviyeleri ve devam eden güçlü politik destekler sayesinde hızla toparlanıyor" dedi.
Ekonomik görünümde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlara ilişkin belirsizliklerinin bulunduğuna işaret eden Georgieva, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti.
Georgieva, son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro Bölgesi'nde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtti.
Yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğal gaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığını anlatan Georgieva, "Enflasyonun 2022'de bu faktörlerin ortadan kalkmasıyla düşeceğini ve orta vadede Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 hedefinin altında kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları rahatsız ediyor
Euro Bölgesi'nde, kasımda yıllık enflasyon yüzde 4.9'luk oranla son 25 yılın en yüksek seviyesin,e ulaşmıştı.
Euro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Son dönemde enflasyondaki yükseliş, Avrupalıları da rahatsız ediyor.
Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.