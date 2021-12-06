https://tr.sputniknews.com/20211206/ingiliz-basini-nusr-et-calisanlari-10-sterlin-bahsis-birakan-musteriye-burun-kivirdi-1051491789.html
İngiliz basını: Nusr-Et çalışanları 10 sterlin bahşiş bırakan müşteriye burun kıvırdı
İngiliz basını: Nusr-Et çalışanları 10 sterlin bahşiş bırakan müşteriye burun kıvırdı
'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı restoran, yeniden eleştirilerin odağında yer aldı. Menüsündeki yüksek fiyatlar... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T16:23+0300
2021-12-06T16:23+0300
2021-12-06T16:23+0300
dünya
londra
trip advisor
sterlin
bahşiş
nusret gökçe
salt bae
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Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoran menüsüyle, müşterileriyle, fiyatlarıyla ve şimdi de çalışanlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.The Sun gazetesinde yer alan habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret'in çalışanları da en az onun kadar konuşulmayı hak ediyor. TripAdvisor sitesine yorum yapan Matthew Hynes isimli müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu kabul etmediğini yazdı. Hynes, “Buraya gelmemizin tek nedeni, medyanın bu restoranı abarttığına emin olmaktı. Bize robot gibi servis yaptıkları ve oldukça samimiyetsiz bir hizmetle yemeğimizi bitirmek için yalnızca 30 dakika tanındı.” dedi.Biftek çok lezzetli olmadığını ve başka yerlerde daha iyi biftekler yediğini belirten Hynes, bununla birlikte "Çalışanlara 10 sterlinlik bahşiş önerdiğimizde bunu reddettiler” ifadelerini kullandı.Söz konusu iddialar ile ilgil Nusret Gökçe'den herhangi bir açıklama gelmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211101/restoranindaki-abartili-fiyatlariyla-nusret-ingiliz-komedyene-ilham-oldu-1050371594.html
https://tr.sputniknews.com/20211105/nusret-riyadda-28-subesini-acmak-icin-londradaki-tartismali-restoranindan-ayrildi-1050518721.html
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londra, trip advisor, sterlin, bahşiş, nusret gökçe, salt bae
İngiliz basını: Nusr-Et çalışanları 10 sterlin bahşiş bırakan müşteriye burun kıvırdı
'Salt Bae' lakabıyla bilinen ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin Londra'da açtığı restoran, yeniden eleştirilerin odağında yer aldı. Menüsündeki yüksek fiyatlar nedeniyle eleştirilen işletmeci Gökçe’nin restoranı şimdi de 10 sterlinlik bahşişi reddeden çalışanlarıyla adından söz ettiriyor.
Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin, İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoran menüsüyle, müşterileriyle, fiyatlarıyla ve şimdi de çalışanlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre, 1450 sterline sattığı Tomehawk altın kaplama biftek ülkenin gündeminden düşmeyen Nusret'in çalışanları da en az onun kadar konuşulmayı hak ediyor.
TripAdvisor sitesine yorum yapan Matthew Hynes isimli müşteri, restorandan ayrılırken 10 sterlin bahşiş bıraktıklarını ancak personelin bunu kabul etmediğini yazdı. Hynes, “Buraya gelmemizin tek nedeni, medyanın bu restoranı abarttığına emin olmaktı. Bize robot gibi servis yaptıkları ve oldukça samimiyetsiz bir hizmetle yemeğimizi bitirmek için yalnızca 30 dakika tanındı.” dedi.
Biftek çok lezzetli olmadığını ve başka yerlerde daha iyi biftekler yediğini belirten Hynes, bununla birlikte "Çalışanlara 10 sterlinlik bahşiş önerdiğimizde bunu reddettiler” ifadelerini kullandı.
Söz konusu iddialar ile ilgil Nusret Gökçe'den herhangi bir açıklama gelmedi.