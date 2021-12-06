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İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
Muhammed ismi, İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi olmayı sürdürdü. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T20:09+0300
2021-12-06T20:09+0300
yaşam
ingiltere
muhammed
isim
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BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre, Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5. yılında da listenin en başında yer aldı.İkinci ve üçüncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90. sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.Kız bebek listesinde ise Olivia geçen yıl ikinci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıkarken, Sophia ikinciliğe geriledi. Ayrıca Fatima ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir belirsizlik döneminin ardından bazı ebeveynlerin Aurora gibi şafak veya yeni başlangıçlar anlamına gelen isimleri tercih ettiği görüldü.Ayrıca Netflix, Disney+ dizileri ve filmlerin etkisiyle Luca, Penelope, Maeve isimleri de ilk 100 isim arasında yer aldı. Tokyo Olimpiyatlarının ardından bebeklere Jack, Jason ve Luke gibi başarılı sporcuların adları da verildi
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ingiltere, muhammed, isim

İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed

20:09 06.12.2021
© AABig Ben, Londra, İngiltere
Big Ben, Londra, İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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Muhammed ismi, İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi olmayı sürdürdü.
BabyCentre tarafından paylaşılan verilere göre, Muhammed ismi, Muhammad, Mohammed veya Mohammad gibi farklı yazılışlarıyla 5. yılında da listenin en başında yer aldı.
İkinci ve üçüncü sırada bulunan Noah ve Oliver geçen yılki yerlerini korurken, Omar 79, Abdul da 90. sırada ilk 100 erkek bebek ismi listesine girdi.
Kız bebek listesinde ise Olivia geçen yıl ikinci sıraya düştükten sonra bu yıl yine zirveye çıkarken, Sophia ikinciliğe geriledi. Ayrıca Fatima ve Nur da ilk 100 kız bebek ismi listesine girdi.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir belirsizlik döneminin ardından bazı ebeveynlerin Aurora gibi şafak veya yeni başlangıçlar anlamına gelen isimleri tercih ettiği görüldü.
Ayrıca Netflix, Disney+ dizileri ve filmlerin etkisiyle Luca, Penelope, Maeve isimleri de ilk 100 isim arasında yer aldı. Tokyo Olimpiyatlarının ardından bebeklere Jack, Jason ve Luke gibi başarılı sporcuların adları da verildi
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