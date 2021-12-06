https://tr.sputniknews.com/20211206/iran-cumhurbaskani-reisi-isid-abd-tarafindan-kuruldu-1051500716.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: IŞİD, ABD tarafından kuruldu

İran Cumhurbaşkanı Reisi: IŞİD, ABD tarafından kuruldu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, IŞİD'in ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T20:54+0300

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "IŞİD, ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve IŞİD bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

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abd, işid, iran, faysal mikdad