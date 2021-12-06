https://tr.sputniknews.com/20211206/iran-nukleer-anlasma-icin-muzakere-penceresi-sonsuza-kadar-acik-olmayacak-1051504933.html

İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran nükleer programıyla ilgili şu an var olan müzakere penceresinin sonsuza kadar açık... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T23:08+0300

2021-12-06T23:08+0300

2021-12-06T23:10+0300

dünya

iran

viyana

hüseyin emir abdullahiyan

müzakere

nükleer anlaşma

koep

kapsamlı ortak eylem planı/koep

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı yazısında, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.Abdullahiyan, "Mevcut müzakere penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını kaydetmek isterim. ABD ve 3 Avrupa ülkesi bunu anlamalı" ifadelerini kullandı.Bakan, "İran İslam Cumhuriyeti, yasadışı ABD yaptırımlarını kaldırmak için aktif diplomatik çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor, ama aynı zamanda bu yaptırımların etkisini nötralize etmek için etkili araçlara ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma programına sahip" dedi.Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211204/abd-irandaki-yeni-yonetim-viyanaya-yapici-teklifler-ile-gelmedi-1051433184.html

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iran, viyana, hüseyin emir abdullahiyan, müzakere, nükleer anlaşma, koep, kapsamlı ortak eylem planı/koep