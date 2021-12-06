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İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak
İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran nükleer programıyla ilgili şu an var olan müzakere penceresinin sonsuza kadar açık... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T23:08+0300
2021-12-06T23:10+0300
dünya
iran
viyana
hüseyin emir abdullahiyan
müzakere
nükleer anlaşma
koep
kapsamlı ortak eylem planı/koep
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı yazısında, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.Abdullahiyan, "Mevcut müzakere penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını kaydetmek isterim. ABD ve 3 Avrupa ülkesi bunu anlamalı" ifadelerini kullandı.Bakan, "İran İslam Cumhuriyeti, yasadışı ABD yaptırımlarını kaldırmak için aktif diplomatik çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor, ama aynı zamanda bu yaptırımların etkisini nötralize etmek için etkili araçlara ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma programına sahip" dedi.Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211204/abd-irandaki-yeni-yonetim-viyanaya-yapici-teklifler-ile-gelmedi-1051433184.html
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iran, viyana, hüseyin emir abdullahiyan, müzakere, nükleer anlaşma, koep, kapsamlı ortak eylem planı/koep

İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak

23:08 06.12.2021 (güncellendi: 23:10 06.12.2021)
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran nükleer programıyla ilgili şu an var olan müzakere penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını anlaması gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rus Kommersant gazetesi için kaleme aldığı yazısında, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
Abdullahiyan, "Mevcut müzakere penceresinin sonsuza kadar açık olmayacağını kaydetmek isterim. ABD ve 3 Avrupa ülkesi bunu anlamalı" ifadelerini kullandı.
Bakan, "İran İslam Cumhuriyeti, yasadışı ABD yaptırımlarını kaldırmak için aktif diplomatik çabalarını sürdürmeyi amaçlıyor, ama aynı zamanda bu yaptırımların etkisini nötralize etmek için etkili araçlara ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma programına sahip" dedi.
Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması oldu.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
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