https://tr.sputniknews.com/20211206/italyada-super-yesil-gecis-uygulamasi-yururlukte-1051477869.html

İtalya'da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlükte

İtalya'da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlükte

İtalya’da hükümetin 'süper yeşil geçiş sertifikası' olarak adlandırdığı tedbirler kapsamında bugünden itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T12:02+0300

2021-12-06T12:02+0300

2021-12-06T12:02+0300

koronavirüs

italya

aşı

toplu ulaşım

koronavirüs

süper yeşil geçiş sertifikası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/06/1051477946_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_b5f8d01c5f2e174ac2b31c23754851ec.jpg

Dünyada yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından ülkeler, salgını kontrol altında tutabilmek için yeni tedbirler almaya başladı. İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken bugünden itibaren uygulanmaya başlanan 'süper yeşil geçiş sertifikası' kapsamında artık aşı olmamış kişiler spor etkinlikleri, sinema salonları, otel, müze ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek. Ayrıca aşı olmayanlar otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.Ülke genelinde birçok mekan ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile bu sertifika artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek. Öte yandan yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.

https://tr.sputniknews.com/20210331/italya-basbakani-ve-esi-koronavirus-asisi-icin-sira-beklerken-goruntulendi-1044156583.html

https://tr.sputniknews.com/20211202/italyada-5-11-yas-grubundaki-cocuklara-kovid-19-asisina-onay-1051357684.html

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, aşı, toplu ulaşım, koronavirüs, süper yeşil geçiş sertifikası