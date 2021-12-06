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İtalya'da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlükte
İtalya'da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlükte
İtalya’da hükümetin 'süper yeşil geçiş sertifikası' olarak adlandırdığı tedbirler kapsamında bugünden itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T12:02+0300
2021-12-06T12:02+0300
koronavirüs
italya
aşı
toplu ulaşım
koronavirüs
süper yeşil geçiş sertifikası
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Dünyada yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından ülkeler, salgını kontrol altında tutabilmek için yeni tedbirler almaya başladı. İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken bugünden itibaren uygulanmaya başlanan 'süper yeşil geçiş sertifikası' kapsamında artık aşı olmamış kişiler spor etkinlikleri, sinema salonları, otel, müze ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek. Ayrıca aşı olmayanlar otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.Ülke genelinde birçok mekan ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile bu sertifika artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek. Öte yandan yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.
https://tr.sputniknews.com/20210331/italya-basbakani-ve-esi-koronavirus-asisi-icin-sira-beklerken-goruntulendi-1044156583.html
https://tr.sputniknews.com/20211202/italyada-5-11-yas-grubundaki-cocuklara-kovid-19-asisina-onay-1051357684.html
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italya, aşı, toplu ulaşım, koronavirüs, süper yeşil geçiş sertifikası

İtalya'da 'süper yeşil geçiş' uygulaması yürürlükte

12:02 06.12.2021
© REUTERS / YARA NARDIİtalya'da yeni koronavirüs tedbirleri
İtalya'da yeni koronavirüs tedbirleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© REUTERS / YARA NARDI
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İtalya’da hükümetin 'süper yeşil geçiş sertifikası' olarak adlandırdığı tedbirler kapsamında bugünden itibaren aşısız kişiler spor etkinlikleri, sinema ve restoran gibi mekanlara giremeyecek.
Dünyada yükselişe geçen koronavirüs vakalarının ardından ülkeler, salgını kontrol altında tutabilmek için yeni tedbirler almaya başladı.
İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken bugünden itibaren uygulanmaya başlanan 'süper yeşil geçiş sertifikası' kapsamında artık aşı olmamış kişiler spor etkinlikleri, sinema salonları, otel, müze ve restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek. Ayrıca aşı olmayanlar otobüs, tramvay, metro da dahil olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
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Ülke genelinde birçok mekan ve etkinliğe giriş için zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara veriliyordu.
Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar ile bu sertifika artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek.
Öte yandan yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise birkaç günde bir test vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek.
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