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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T22:37+0300
2021-12-06T22:37+0300
2021-12-06T22:37+0300
türkiye
abd
meral akşener
david michael satterfield
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.Akşener ile Satterfield'ın, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.
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abd, meral akşener, david michael satterfield
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.
Akşener ile Satterfield'ın, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.