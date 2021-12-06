İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Hazırız, işsizlik sorununu biz çözeriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Hazırız, işsizlik sorununu biz çözeriz" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal meyda hesabından , işsizlik ve asgari ücret hakkında videolu bir paylaşımda bulundu.
Akşener, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Torpilli atamalar yaparak hak yiyenlerin, sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için, Hazırız, işsizlik sorununu biz çözeriz!"
Torpilli atamalar yaparak hak yiyenlerin, sadaka gibi asgari ücret verenlerin ve işsizliği had safhaya getirenlerin sebep olduğu enkazı düzeltmek için, Hazırız, işsizlik sorununu Biz Çözeriz! pic.twitter.com/6KM9iKD267